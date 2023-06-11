Серьезные игроки уже не реагируют на нытье РФ относительно мирных переговоров - Огрызко

Руководитель Центра исследований России подчеркнул, что все попытки РФ о мирных переговорах – просто "сказки о белом бычке".

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Серьезные игроки уже не реагируют на нытье РФ относительно мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

В последнее время в стране-агрессоре России все чаще звучат заявления о мирных переговорах. Однако это не несет никаких рисков для Украины, потому что все прекрасно понимают, что это последние попытки Кремля что-то изменить. Такое мнение в интервью Главреду высказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, на такие попытки Кремля серьезные игроки уже реагировать не будут и не хотят.

"Поэтому я не вижу здесь никаких рисков в непосредственном исполнении. Думаю, что все эти турне Лаврова по Африке и глобальному югу лишь подчеркивают, что союзников в России становится все меньше. И если даже в самой бедной стране мира, Бурунди, ему деликатно дают понять, что они не будут его поддерживать, это свидетельствует о том, что ресурсов у Кремля уже действительно не осталось", - отметил Огрызко.

Руководитель Центра исследований России подчеркнул, что все попытки РФ о мирных переговорах – просто "сказки о белом бычке".

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях. По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно возросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

В американском Институте изучения войны сказали, что Путин возобновил свою кампанию, направленную на запуск переговоров с Украиной на выгодных России условиях. Аналитики отметили, что Путин сам снова заговорил о переговорах и обвиняет западный мир в том, что союзники Украины, мол, "мешают начать диалог".

Турецкое издание Hürriyet со ссылкой на свои источники сообщило, что президент Украины Зеленский и директор РФ Путин намерены посетить Турцию после инаугурации Реджепа Эрдогана на пост президента страны. Визиты пройдут один за другим, политики могут обсудить войну и зерновое соглашение.

Смотрите видео о том, чего боятся партнеры Украины:

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