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"Сильно накосячил": у Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана - Жданов

Алина Дембицкая
5 июня 2023, 02:40
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Венгрия везде "вставляет палки в колеса" Украины – и в сотрудничестве с НАТО, и в сотрудничестве с ЕС, особенно в плане военной и финансовой помощи.
Путин, Орбан
У Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Президент страны-агрессора России Владимир Путин имеет компромат на скандального премьера Венгрии Виктора Орбана. В связи с этим венгерский премьер так "стелется" перед российским диктатором. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Мне даже в какой-то степени жаль этого бедного Виктора Орбана. Я представляю, сколько ему нужно было "накосячить", что Путин "выкручивает" ему руки и заставляет идти против здравого смысла, делать заявления и даже ставить под сомнение участие Венгрии в ЕС. У Путина должна быть толстая папка с компроматом на Орбана, что он так "стелется" перед ним", - отметил Жданов.

По его словам, Венгрия везде "вставляет палки в колеса" Украины – и в сотрудничестве с НАТО, и в сотрудничестве с ЕС, особенно в плане военной и финансовой помощи.

Также Жданов высказал свое мнение относительно провокационного видеоролика, опубликованного на сайте правительства Венгрии, в котором Крым неправомерно определялся как территория РФ, а также намекалось на возможность "кровопролития" в результате контрнаступления ВСУ.

"Интересно, почему правительство Венгрии не призывает к выводу российских войск с оккупированных территорий. Тем более, что в ролике отмечается, что война становится мировой. А это - российский нарратив", - сказал эксперт.

Жданов подчеркнул, что такие заявления нарушают международное право, в том числе все резолюции Европейского Союза, за которые голосовала и сама Венгрия.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Скандальные заявления Орбана

Ранее Виктор Орбан заявлял, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также посетовал на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Кроме того, в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

Также ранее премьер Венгрии заявил, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом Орбан "забыл" об Украине.

Смотрите видео о том, как Орбан снова спел о непобедимости России и прочей ерунде:

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