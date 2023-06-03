"Глава ГУР умер после ракетной атаки": пропагандисты РФ опозорились диким фейком

Российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.
Так, в своем Telegram-канале российский пропагандист Руслан Осташко написал, что глава ГУР Кирилл Буданов якобы скончался в результате ракетного удара. Пропагандист сослался на украинские медиа.
"В Национальном центре "Украинский дом" начали подготовку к похоронам "очень серьезного человека", сообщают украинские медиа. Прощание состоится в ближайшее время. Рабочие сказали, что будут хоронить Кирилла Буданова, погибшего после недавней ракетной атаки на ГУР. Проверить эту информацию пока невозможно. Ждем официального подтверждения", - написал Осташко.
В то же время представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии 24 каналу подчеркнул, что с Будановым все хорошо. Он посмеялся над новыми сказками русских и отметил, что только в обед говорил с главой разведки.
Фейки РФ о Залужном и Танцюре
Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.
Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.
Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения. Также Маляр отметила, что враг очень заинтересован в уничтожении украинского военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.
Смотрите видео о том, как Кремль разводит фейки о взятии Бахмута:
Вас может заинтересовать: