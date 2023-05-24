'Получил травму головы': в РФ разгоняют фейк о 'ранении' Залужного

Пропагандисты страны-агрессора России начали распространять фейк о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы получил ранения после обстрела российских захватчиков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.
Так, в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах начали активно распространять информацию о том, что Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что главнокомандующий ВСУ якобы получил травму головы и осколочные ранения.
На опровержение вражеского бреда Центр стратегических коммуникаций продемонстрировал видео, где 20 мая генерал Залужный онлайн участвовал в открытии международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете Одесской юридической академии.
Также ранее заместитель министра обороны Маляр сообщила, что вбросы россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте.
"Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - сказала Маляр.
Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter написал, что сегодня, 24 мая, утром президент Владимир Зеленский выслушал на ставке доклад Залужного. Данилов проиллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом.
Оккупанты хотят устранить Залужного
Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения.
Также Маляр отметила, что враг очень заинтересован в уничтожении украинского военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.
Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.
Напомним, ранее Залужный заявил, что победа Украины в войне с Россией должна ознаменоваться не только выходом на границы в пределах 1991 года, но и созданием условий, исключающих в будущем новую агрессию РФ.
"Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало", - сказал он.
Смотрите видео о том, как дроны ВСУ забросали гранатами позиции российских захватчиков:
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