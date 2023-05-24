'Получил травму головы': в РФ разгоняют фейк о 'ранении' Залужного

В российских пропагандистских СМИ начали активно распространять информацию о том, что Залужный получил тяжелую травму под Херсоном.

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В РФ разгоняют фейк о "ранении" Залужного / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, president.gov.ua

Пропагандисты страны-агрессора России начали распространять фейк о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы получил ранения после обстрела российских захватчиков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

Так, в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах начали активно распространять информацию о том, что Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что главнокомандующий ВСУ якобы получил травму головы и осколочные ранения.

На опровержение вражеского бреда Центр стратегических коммуникаций продемонстрировал видео, где 20 мая генерал Залужный онлайн участвовал в открытии международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете Одесской юридической академии.

видео дня

Также ранее заместитель министра обороны Маляр сообщила, что вбросы россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте.

"Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - сказала Маляр.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter написал, что сегодня, 24 мая, утром президент Владимир Зеленский выслушал на ставке доклад Залужного. Данилов проиллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом.

Данилов отреагировал на сообщение о "ранении" Залужного / скриншот

Оккупанты хотят устранить Залужного

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения.

Также Маляр отметила, что враг очень заинтересован в уничтожении украинского военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Напомним, ранее Залужный заявил, что победа Украины в войне с Россией должна ознаменоваться не только выходом на границы в пределах 1991 года, но и созданием условий, исключающих в будущем новую агрессию РФ.

"Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало", - сказал он.

Смотрите видео о том, как дроны ВСУ забросали гранатами позиции российских захватчиков:

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