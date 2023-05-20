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РФ "отрабатывает" маршруты передвижения: оккупанты готовят устранение Залужного

Алексей Тесля
20 мая 2023, 13:48 обновлено 20 мая, 14:07
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Зафиксированы вражеские фейковые новости о "гибели" командующих ВСУ, напомнила Анна Маляр.
Залужный, ВСУ
РФ хочет устранить руководство ВСУ / коллаж фото УНИАН

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В течение последних двух недель мы зафиксировали три вражеские фейковые новости о "гибели" наших командующих. В хронологическом порядке: Танцюра, Сырский, Залужный", — написала она в Telegram.

Как отметила Маляр, с одной стороны, это просто проверить и опровергнуть. Собственно, что и было сделано. "С другой, надо понимать, что россияне склонны к фальшстартам, и нередко работники их информационного фронта выдают информацию, не получив подтверждения от непосредственных исполнителей".

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Вместе с тем замминистра обороны подчеркнула: "Объективно то, что в течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства. И вопрос их персональной безопасности сейчас имеет стратегическое значение".

Как уточнила она в эфире информационного марафона, оккупанты также "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения.

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру.

Руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Напомним, ранее Залужный заявил, что победа Украины в войне с Россией должна ознаменоваться не только выходом на границы в пределах 1991 года, но и созданием условий, исключающих в будущем новую агрессию РФ.

"Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало", — сказал он.

Главком ВСУ уверен, что в дальнейшем Украина должна сделать все, чтобы больше никогда не повторились события 24 февраля 2022 года.

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