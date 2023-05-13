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Освобождение всей территории, но этого мало: Залужный назвал цель Украины в войне с РФ

Алексей Тесля
13 мая 2023, 07:56 обновлено 13 мая, 07:56
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Украина должна сделать все, чтобы больше никогда не повторились события февраля 2022 года, уверен главком ВСУ.
Валерий Залужный, военные
Валерий Залужный назвал главную цель в войне / Фото: УНИАН

Победа Украины в войне с Россией должна ознаменоваться не только выходом на границы в пределах 1991 года, но и созданием условий, исключающих в будущем новую агрессию РФ.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал в интервью проекту журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

"Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало", — сказал он.

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Главком ВСУ уверен, что в дальнейшем Украина должна сделать все, чтобы больше никогда не повторились события 24 февраля 2022 года.

"Это должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда, ну по крайней мере столько, сколько будут хотеть украинцы жить в мире и спокойствии, никогда не даст возможности россиянам повторить все", — сказал он.

Собеседник пояснил, что в мире есть примеры государств, которые показывают своим поведением то, что их "лучше не трогать".

"Победа это для нас - освобожденная территория и мощные сверхсовременные и, пожалуй, очень большие Вооруженные силы, боеспособные, которые не дадут Российской Федерации повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас", — добавил Залужный.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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