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"На Западе заботятся, чтобы Путин не потерял лицо": Огрызко удивил подробностями

Алина Дембицкая
10 июня 2023, 02:10
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Огрызко вспомнил, каким образом ведущие европейские лидеры реагировали на вопиющий факт 21 века – аннексию Крыма.
Владимир Путин, Владимир Огрызко
Огрызко рассказал о компроматах на западных политиков / Коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

У страны-агрессора России есть компромат на многих западных чиновников. В связи с этим на Западе заботятся о том, чтобы российский диктатор Владимир Путин не потерял лицо. Такое мнение в интервью Главреду высказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Так, Огрызко вспомнил, каким образом ведущие европейские лидеры реагировали на вопиющий факт 21 века – аннексию Крыма как части независимого государства Украины, а затем начатую войну на Донбассе.

"Мы услышали встревоженности, увидели формальные санкции, которые для России не имели значения, и продолжение заглядывания в глаза и призывы о том, чтобы Путин не потерял лицо. Именно из этого можно сделать очень далеко идущие выводы относительно того, сколько таких людей есть на Западе. И их много", - отметил дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Напомним, недавно руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что у руководства страны-агрессора РФ есть на венгерского премьера Виктора Орбана некий компромат, который позволяет манипулировать им из Кремля. Огрызко убежден, что нет другой причины того, что Орбан погряз в болоте авторитаризма и пророссийских взглядов.

Также Огрызко заявил, что слухи о том, что западные страны хотят посадить украинских дипломатов и представителей страны-агрессора РФ за стол переговоров, это ничто иное, как попытка Москвы мобилизовать мировое сообщество на заморозку войны. По его словам, никаких вариантов для этих проектов нет, поскольку их не примет ни Украина, ни Запад. Кроме особо приближенных к Путину режимов в Европе.

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