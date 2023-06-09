Огрызко спрогнозировал план Кремля на переговоры с Украиной

У Кремля сейчас кощунственная и абсолютно циничная позиция, которая не имеет под собой никакой правовой основы, говорит Владимир Огрызко.

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Кремль будет пытаться мобилизовать мировое сообщество на заморозку войны / коллаж Главред, фото УНИАН

Слухи о том, что западные страны хотят усадить украинских дипломатов и представителей страны-агрессора РФ за стол переговоров, это ничто иное, как попытка Москвы мобилизовать мировое сообщество на заморозку войны.

Об этом в интервью Главреду сказал дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Все эти движения, которые мы наблюдаем на протяжении последних недель относительно мирных переговоров являются ничем иным, как последней отчаянной попыткой Москвы как-то мобилизовать мировое общественное мнение на заморозку конфликта. Потому что если проанализировать все эти предложения от китайских, африканских, бразильских, индонезийских и завуалированных ватиканских "миротворцев", то ничего, кроме желания остановиться там, где остановилась Россия, в них нет. То есть это кощунственная и абсолютно циничная позиция, которая не имеет под собой никакой правовой основы, и является издевательством над здравым смыслом и международным правом. Поэтому никаких вариантов для этих проектов нет-их, в первую очередь, не примет Украина. Их не принимает и Запад, кроме особо приближенных к Путину режимов в Европе. Поэтому шансов у этих инициатив нет", − сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях.

По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно выросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

В американском Институте изучения войны сказали, что Путин возобновил свою кампанию, направленную на запуск переговоров с Украиной на выгодных России условиях.

Аналитики отметили, что Путин сам снова заговорил о переговорах и обвиняет западный мир в том, что союзники Украины, дескать, "мешают начать диалог".

Турецкое издание Hürriyet со ссылкой на свои источники сообщило, что президент Украины Зеленский и директор РФ Путин намерены посетить Турцию после инаугурации Реджепа Эрдогана на пост президента страны. Визиты пройдут друг за другом, политики могут обсудить войну и зерновую сделку.

Смотрите видео, в котором Подоляк сказал, удастся ли "усадить" Украину за сто переговоров с агрессором Россией:

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