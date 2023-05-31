УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

Анна Ярославская
31 мая 2023, 11:24 обновлено 31 мая, 11:31
75
Кремлевский диктатор Владимир Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин поедут в Турцию - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин планируют посетить Турцию после инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 3-4 июня. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что многие главы иностранных государств предоставили информацию об участии в церемонии инаугурации Эрдогана.

"Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский. Во время визитов Путина и Зеленского, которые пройдут друг за другом, будут обсуждать ход войны и зерновой коридор", - говорится в сообщении.

видео дня

Как известно, Реджеп Тайип Эрдоган официально победил на президентских выборах в Турции. Он будет занимать свой пост в следующие 5 лет. За Эрдогана проголосовали 52,1% избирателей. Его оппонет Кемаль Киличдароглу получил 47,9% голосов.

Эрдоган примет присягу в парламенте и объявит новый состав правительства после церемонии в Бештепе. Церемония пройдет в Президентском комплексе. В нем также примут участие партнеры Народного Альянса.

Переговоры Украины и России

На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины.

Тем временем Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

Ранее газета WSJ писала, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ к концу года с участием Китая в качестве посредника.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

11:24 Украина
Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – Подоляк

09:52 Украина
Полевой командир из РФ "Цезарь" готовит тысячи "штыков" для атаки на Москву — Times

Полевой командир из РФ "Цезарь" готовит тысячи "штыков" для атаки на Москву — Times

09:51 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:24

Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

11:10

У блогерши Вороновой, которая снимала работу ПВО, проходят обыски

10:58

ВСУ перехватили инициативу на фронте: у РФ нет успехов за май — разведка Британии

10:57

Премьер Грузии оскандалился, назвав "настоящую причину" нападения РФ на УкраинуВидео

10:49

В боях за Украину погиб отец троих детей из Тернопольской области

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоРФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко
10:29

Гороскоп на июнь 2023 года: что можно и нельзя делать, чтобы не нарушить гармониюВидео

10:25

Головоломка на проверку IQ: нужно найти двух антилоп за 5 секунд

10:21

Без химии и мучений: как избавиться от пырея народным средствами

09:52

Война перекидывается в РФ, это единственный способ ее завершения – ПодолякВидео

Реклама
09:51

Полевой командир из РФ "Цезарь" готовит тысячи "штыков" для атаки на Москву — Times

09:25

Гороскоп Таро на июнь 2023: Ракам - борьба, Львам - рост, Девам - бессонница

09:22

В США анонсировали "впечатляющее" контрнаступление ВСУ в ближайшие дни - Politico

09:05

Будет даже вкуснее: что добавляют в кофе вместо молока

08:41

РФ может бить по Украине Искандерами и ракетами С-400 из Беларуси — эксперт

08:38

Россияне больше не чувствуют себя безнаказаннымимнение

08:00

Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street JournalВидео

07:28

Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

06:54

Мощный взрыв был слышен за несколько километров: на Кубани горел Афипский НПЗВидео

06:20

Кто стоит за налётом на Москвумнение

05:55

Что добавляет возраст женщине после 40 лет: 8 вещей, которые нужно исправить

Реклама
05:38

Гороскоп на июнь 2023 для Тельцов: кризис, неожиданные расходы и удача в любвиВидео

04:30

Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая

03:10

Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

02:40

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – КоваленкоВидео

01:30

До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

00:07

"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

30 мая, вторник
23:50

Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и СырскогоВидео

23:49

В России скончался актер популярных сериалов

23:12

"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУРВидео

22:59

Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в БахмутеВидео

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко удивил объяснением, как теперь надо писать отчествоВидео

22:00

Налетят грозы: в Украине сильно изменится погодаВидео

21:55

Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

21:25

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

21:15

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФВидео

21:02

"Нападение" дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территорииВидео

21:02

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - ПодолякВидео

21:01

За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение экспертаВидео

Реклама
20:31

"Ой, люди добрые. Поспать не удалось": Волочкова в ужасе пожаловалась на дроны в МосквеВидео

20:15

В кошельке будет бешеная сумма денег: астролог рассказал, кому повезет в июнеВидео

19:36

Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" местьВидео

19:20

Бумеранг войны возвращается в Москвумнение

19:13

"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на МосквуВидео

19:07

"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронтеВидео

18:32

"Все наши родные теперь на небе": из Бахмутского района спасли троих осиротевших детокВидео

18:03

Оля Цибульская показала архивные фото со своим "тайным" мужем

18:02

Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

17:51

Искупаются в деньгах: 3 знака зодиака испытают финансовую удачу в июнеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять