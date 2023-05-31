Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

Президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин планируют посетить Турцию после инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 3-4 июня. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что многие главы иностранных государств предоставили информацию об участии в церемонии инаугурации Эрдогана.
"Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский. Во время визитов Путина и Зеленского, которые пройдут друг за другом, будут обсуждать ход войны и зерновой коридор", - говорится в сообщении.
Как известно, Реджеп Тайип Эрдоган официально победил на президентских выборах в Турции. Он будет занимать свой пост в следующие 5 лет. За Эрдогана проголосовали 52,1% избирателей. Его оппонет Кемаль Киличдароглу получил 47,9% голосов.
Эрдоган примет присягу в парламенте и объявит новый состав правительства после церемонии в Бештепе. Церемония пройдет в Президентском комплексе. В нем также примут участие партнеры Народного Альянса.
Переговоры Украины и России
На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины.
Тем временем Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.
Ранее газета WSJ писала, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ к концу года с участием Китая в качестве посредника.
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