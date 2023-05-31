Зеленский и Путин поедут на переговоры в Турцию в ближайшее время - Hürriyet

Кремлевский диктатор Владимир Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин поедут в Турцию - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин планируют посетить Турцию после инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 3-4 июня. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что многие главы иностранных государств предоставили информацию об участии в церемонии инаугурации Эрдогана.

"Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом. После Путина в Турцию приедет президент Украины Зеленский. Во время визитов Путина и Зеленского, которые пройдут друг за другом, будут обсуждать ход войны и зерновой коридор", - говорится в сообщении.

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Как известно, Реджеп Тайип Эрдоган официально победил на президентских выборах в Турции. Он будет занимать свой пост в следующие 5 лет. За Эрдогана проголосовали 52,1% избирателей. Его оппонет Кемаль Киличдароглу получил 47,9% голосов.

Эрдоган примет присягу в парламенте и объявит новый состав правительства после церемонии в Бештепе. Церемония пройдет в Президентском комплексе. В нем также примут участие партнеры Народного Альянса.

Переговоры Украины и России

На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины.

Тем временем Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

Ранее газета WSJ писала, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ к концу года с участием Китая в качестве посредника.

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