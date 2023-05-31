УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street Journal

Анна Ярославская
31 мая 2023, 08:00 обновлено 31 мая, 08:08
122
На данный момент встреча только планируется, но ее уже поддержали европейские лидеры.
Владимир Зеленский, флаг Украины
Европейские чиновники совместно с Киевом работают над усовершенствованием мирного плана Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

На данный момент встреча только планируется, но ее уже поддержали европейские лидеры, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который лоббирует участие в саммите стран, вставших на сторону России или отказавшихся занимать позицию по войне.

"Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", — заявил глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, прямые переговоры с Россией невозможны, пока ее войска остаются в стране. Ермак добавил, что Украина не пойдет на компромиссы по поводу своей территориальной целостности.

Европейские чиновники говорят, что совместно с Киевом работают над усовершенствованием мирного плана Украины из 10 пунктов таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для других мировых государств, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

"Этот процесс невозможен без всего мира, включая лидеров глобального юга. Украина готова разговаривать со всеми странами и услышать их мнение", — сказал глава Офиса президента Украины.

В последние месяцы Киев прилагает усилия для взаимодействия с такими странами, как Китай, Бразилия и Индия.

Президент Байден и другие лидеры Организации Североатлантического договора будут приглашены на встречу, которая, как надеются западные дипломаты, может состояться незадолго до ежегодного саммита НАТО в июле.

Ожидается, что встреча в Вильнюсе будет посвящена военной поддержке и будущим отношениям Украины с Альянсом. По словам европейских дипломатов, в начале этого года Зеленский попросил Макрона помочь ему в международном контакте с такими лидерами, как Си Цзиньпин. Позже переговоры переросли в планы организации конференции, утверждают источники.

Макрон предложил провести конференцию в Париже. Кроме того, о желании стать хозяевами саммита заявили Дания и Швеция.

В настоящее время четкий список участников не утвержден, но в последние недели европейские политики отправились в столицы ведущих мировых государств, стремясь привлечь Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны.

"Формула мира" Владимира Зеленского

На саммите Большой двадцатки в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что настало время ее остановить.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Он опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Во время рабочей сессии саммита Большой семерки (G7) 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ пройдет 500 дней.

Смотрите видео - Комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка о том, поддержит ли Запад мирный план Украины:

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россияне больше не чувствуют себя безнаказанными

Россияне больше не чувствуют себя безнаказанными

08:38 Мнения
Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street Journal

Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street Journal

08:00 Украина
Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

07:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:38

Россияне больше не чувствуют себя безнаказанными

08:00

Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street JournalВидео

07:28

Ограничены возможности для мести: почему Путин преуменьшил значение атаки дронов на Москву

06:54

Мощный взрыв был слышен за несколько километров: на Кубани горел Афипский НПЗВидео

06:20

Кто стоит за налётом на Москвумнение

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоРФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко
05:55

Что добавляет возраст женщине после 40 лет: 8 вещей, которые нужно исправить

05:38

Гороскоп на июнь 2023 для Тельцов: кризис, неожиданные расходы и удача в любвиВидео

04:30

Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц летаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 31 мая

Реклама
03:10

Оскароносный бывший Мадонны Шон Пенн поймался на свидании с украинской актрисой

02:40

За неделю-полторы РФ может прекратить ракетные атаки – КоваленкоВидео

01:30

До 25 лет: в Украине уменьшили предельный возраст призывников

00:07

"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

30 мая, вторник
23:50

Подоляк высмеял россиян, объявивших в розыск Залужного и СырскогоВидео

23:49

В России скончался актер популярных сериалов

23:12

"Киев – непокоренная цель": частота вражеских атак на столицу скоро снизится - ГУРВидео

22:59

Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в БахмутеВидео

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко удивил объяснением, как теперь надо писать отчествоВидео

22:00

Налетят грозы: в Украине сильно изменится погодаВидео

Реклама
21:55

Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

21:25

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

21:15

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФВидео

21:02

"Нападение" дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территорииВидео

21:02

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - ПодолякВидео

21:01

За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение экспертаВидео

20:31

"Ой, люди добрые. Поспать не удалось": Волочкова в ужасе пожаловалась на дроны в МосквеВидео

20:15

В кошельке будет бешеная сумма денег: астролог рассказал, кому повезет в июнеВидео

19:36

Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" местьВидео

19:20

Бумеранг войны возвращается в Москвумнение

19:13

"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на МосквуВидео

19:07

"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронтеВидео

18:32

"Все наши родные теперь на небе": из Бахмутского района спасли троих осиротевших детокВидео

18:03

Оля Цибульская показала архивные фото со своим "тайным" мужем

18:02

Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

17:51

Искупаются в деньгах: 3 знака зодиака испытают финансовую удачу в июнеВидео

17:34

Чем можно смазать тесто, если нет яиц: есть целых 4 альтернативы

17:33

Не сдержалась: Лорак отреагировала на атаку беспилотников на Москву и элитную РублевкуФотоВидео

17:25

Котлеты из печени будут пышными и нежными: безумные трюки, которые приведут в восторгВидео

17:17

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

Реклама
17:14

Как убрать шерсть с одежды в домашних условиях: лайфхаки, которые облегчат уборку

17:09

Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в БахмутеВидео

16:22

Был с детьми: на дом популярного британского актера напал человек с ножом

16:22

Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу об "уничтожении" PatriotВидео

16:19

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "крислатий" в украинском языкеВидео

16:18

День ангела в июне 2023: кого поздравить с именинами

16:02

Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

15:54

В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

15:40

Снятие с воинского учета: кто подпадает и как выглядит процедураВидео

15:22

Путинистка-телеведущая Кудрявцева засветила свои позорные мокрые трусы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять