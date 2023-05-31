Украина и союзники планируют мирный саммит без РФ - The Wall Street Journal

На данный момент встреча только планируется, но ее уже поддержали европейские лидеры.

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Европейские чиновники совместно с Киевом работают над усовершенствованием мирного плана Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

На данный момент встреча только планируется, но ее уже поддержали европейские лидеры, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который лоббирует участие в саммите стран, вставших на сторону России или отказавшихся занимать позицию по войне.

"Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", — заявил глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, прямые переговоры с Россией невозможны, пока ее войска остаются в стране. Ермак добавил, что Украина не пойдет на компромиссы по поводу своей территориальной целостности.

Европейские чиновники говорят, что совместно с Киевом работают над усовершенствованием мирного плана Украины из 10 пунктов таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для других мировых государств, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

"Этот процесс невозможен без всего мира, включая лидеров глобального юга. Украина готова разговаривать со всеми странами и услышать их мнение", — сказал глава Офиса президента Украины.

В последние месяцы Киев прилагает усилия для взаимодействия с такими странами, как Китай, Бразилия и Индия.

Президент Байден и другие лидеры Организации Североатлантического договора будут приглашены на встречу, которая, как надеются западные дипломаты, может состояться незадолго до ежегодного саммита НАТО в июле.

Ожидается, что встреча в Вильнюсе будет посвящена военной поддержке и будущим отношениям Украины с Альянсом. По словам европейских дипломатов, в начале этого года Зеленский попросил Макрона помочь ему в международном контакте с такими лидерами, как Си Цзиньпин. Позже переговоры переросли в планы организации конференции, утверждают источники.

Макрон предложил провести конференцию в Париже. Кроме того, о желании стать хозяевами саммита заявили Дания и Швеция.

В настоящее время четкий список участников не утвержден, но в последние недели европейские политики отправились в столицы ведущих мировых государств, стремясь привлечь Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны.

"Формула мира" Владимира Зеленского

На саммите Большой двадцатки в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что настало время ее остановить.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Он опубликовал расширенный список условий окончания войны:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Во время рабочей сессии саммита Большой семерки (G7) 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ пройдет 500 дней.

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