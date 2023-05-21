В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину скоро пройдет 500 дней. И это удачное время, чтобы собрать саммит формулы мира, считает президент.

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Зеленский хочет провести саммит формулы мира в июле / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ пройдет 500 дней. Об этом глава государства заявил во время рабочей сессии саммита Большой семерки (G7) в воскресенье, 21 мая.

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям", – цитирует президента его пресс-служба.

По словам президента, "разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".

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Как сообщал Главред, в заявлении лидеров стран G7 сказано, что страны-участницы организации – Германия, Великобритания, США, Франция, Италия и Япония – призвали РФ прекратить свою агрессию в отношении Украины и полностью вывести войска с территории государства. Они отметили, что именно Россия начала полномасштабную войну и может ее прекратить. Мир в Украине должен быть установлен на основе справедливости.

Зеленский на саммите Большой семерки

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в японский город Хиросима для того, чтобы принять участие в саммите Большой семерки (G7), где планирует встретиться с лидерами других стран и провести переговоры.

Уже в первые несколько часов после прибытия Зеленский провел встречи с британским премьером Риши Сунаком, индийским премьером Нарендрой Моди и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

21 мая Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом на саммите Большой семерки (G7) в Хиросиме.

Во время встречи с Зеленским Байден заявил, что США будут делать все возможное, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны в войне с Россией и объявил о новом пакете военной помощи на 375 млн долларов. По словам президента США, пакет помощи включает боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

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