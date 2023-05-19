Формула Зеленского и вывод войск России: Большая семерка заявила об условии мира в Украине

Войну против Украины развязала страна-агрессор Россия, и она может прекратить свои агрессивные действия, говорится в заявлении лидеров организации G7.

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Справедливый мир должен базироваться на выводе войск России из Украины - Большая семерка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Страна-оккупант Россия развязала войну против Украины и может ее прекратить. Установление справедливого мира невозможно без полного вывода российских войск с территории украинского государства. Инициативы президента Владимира Зеленского и его формула мира оценивается как положительный шаг. Об этом заявили в Большой семерке.

В заявлении лидеров стран G7 сказано, что страны-участницы организации – Германия, Великобритания, США, Франция, Италия и Япония – призвали РФ прекратить свою агрессию в отношении Украины и полностью вывести войска с территории государства.

Они указали, что именно Россия начала полномасштабную войну и может ее прекратить. Мир в Украине должен быть установлен на основе справедливости.

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"Мы подчеркиваем, что справедливого мира невозможно достичь без полного и безусловного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв о мире", - отметили в Большой семерке.

Лидеры организации поддерживают усилия украинского гаранта Владимира Зеленского, а также инициированную им формулу мира Киева.

"С целью достижения практически осуществимого послевоенного мирного урегулирования, мы сохраняем готовность достичь договоренностей с Украиной и заинтересованными странами и институтами относительно устойчивой безопасности и других обязательств, чтобы помочь Украине защищать себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее, и сдерживать будущую российскую агрессию", - сказали в заявлении.

Также в Большой семерке добавили, что поддержка Украины со стороны стран-участниц организации не пошатнется.

"Мы не утомимся в нашем обязательстве смягчать незаконные действия России для всего мира", - подчеркнули в G7.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что оккупант Россия опасается фатального удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Кроме этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что российские захватчики в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей собрали 152 тысячи войск. Оккупанты укрепляются и готовятся к "обороне".

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