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Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУР

Андрей Ганчук
15 мая 2023, 09:58 обновлено 15 мая, 09:58
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Украина не фиксирует отвода боевых подразделений оккупантов страны-агрессора РФ в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей, сказал Андрей Черняк.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России наступать уже не могут и будут пытаться отражать наступление ВСУ - ГУР / Коллаж 10 ОГШБр Эдельвейс, Минобороны РФ

Государство-оккупант Россия собрала в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей около 125 тысяч войск. Отвода боевых подразделений в данных регионах не фиксируется. Захватчики укрепляются и готовятся к "обороне". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей наблюдается эвакуация и вывоз вещей, однако отвода военных подразделений РФ нет.

"Мы не фиксируем сейчас никакого отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение - что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим. Например, Энергодар - они оттуда не уходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они четко отдают себе отчет, что там будут боевые действия", - объяснил ситуацию Черняк.

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По его словам, в захваченной части Запорожской области российские войска готовятся "обороняться". Враг усиливает там свои укрепления и строит новые редуты. Наступать россияне вряд ли собираются.

"Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у них уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ними стоит, - это содержание тех позиций, которые у них сейчас есть. О каком-то дальнейшем наступлении речь уже совершенно не идет", - считает Черняк.

Аналогичная ситуация и на левобережье Херсонщины.

"На оккупированной части Херсона мы наблюдаем такие же процессы. Личный состав там остается. Они будут обороняться, они строят там оборонные сооружения", - уточнил представитель ГУР МО.

Андрей Черняк подчеркнул, что в оккупированных районах Запорожчины и Херсонщины сосредоточено около 152 тысяч российских захватчиков.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина пока не готова начать контрнаступление ВСУ. Ожидается поступление нужных вооружений от Запада. По его словам, как только войска будут готовы, начнется контрнаступательная операция.

Аналитики украинского военного портала Defense Express считают, что Украина ведет подготовку к масштабному контрнаступлению. По их мнению, ВСУ могут провести не одну, а несколько контрнаступательных военных операций. Страны-союзники на Западе работают для усиления наступательного потенциала украинской армии.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов РФ. По его прогнозу, уже в текущем или следующее месяце может произойти крах российских войск.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о направлении, с которого может начаться контрнаступление ВСУ

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