"Несколько визитов и все": Зеленский откровенно рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлению

Президент Украина поблагодарил сегодня канцлера Германии за военную помощь ВСУ.

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Зеленский в Германии / коллаж Главред, фото Офис президента

Президент Владимир Зеленский откровенно ответил, достаточно ли Украине полученного оружия, чтобы начать контрнаступление.

"Еще несколько визитов и все", - ответил коротко Владимир Зеленский на вопрос, достаточно ли уже Украина получила оружие для начала наступления во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

При этом президент Украины поблагодарил канцлера Германии за военную помощь. Он отметил, что страны продолжат сотрудничать по этому вопросу.

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"Германия сегодня находится на втором месте (в поставках оружия, - ред.). Я скажу откровенно, мы будем делать все, чтобы вывести Германию на первое место помощи", - отметил он.

Владимир Зеленский / скриншот

Смотрите видео о том, зачем Владимир Зеленский отправился в Германию:

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины пока не готовы перейти контрнаступлению.

Нужно больше времени на подготовку и получение вооружений от Запада. По словам гаранта, ВСУ по мере готовности пойдут в наступление, чтобы не допустить заморозки войны.

Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России.

Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.

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