"Мы очень серьезно готовимся": Зеленский анонсировал первые шаги контрнаступления ВСУ

Первые важные шаги Украины в рамках контрнаступления ВСУ проявятся уже скоро. Идет серьезная подготовка, в войсках высокая мотивация. Оккупанты России точно почувствуют момент начала украинской военной операции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе встречи с представителями итальянских СМИ он рассказал о том, что сейчас идет серьезная подготовка к контрнаступлению. В скором времени пойдут первые важные шаги.
"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", - отметил Зеленский.
По его словам, оккупанты РФ точно поймут, когда произойдет начало контрнаступления ВСУ.
"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия - точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Контрнаступление ВСУ
Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины пока не готовы перейти контрнаступлению.
Нужно больше времени на подготовку и получение вооружений от Запада. По словам гаранта, ВСУ по мере готовности пойдут в наступление, чтобы не допустить заморозки войны.
Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России.
Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.
Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о том, на каком направлении может начаться контрнаступление ВСУ
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