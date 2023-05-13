"Мы очень серьезно готовимся": Зеленский анонсировал первые шаги контрнаступления ВСУ

Страна-агрессор Россия точно почувствует тот момент, когда начнется контрнаступление сил обороны Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

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Мы верим в победу, первые шаги будут уже скоро - Зеленский / Коллаж скриншот YouTube, АрмияInform

Первые важные шаги Украины в рамках контрнаступления ВСУ проявятся уже скоро. Идет серьезная подготовка, в войсках высокая мотивация. Оккупанты России точно почувствуют момент начала украинской военной операции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе встречи с представителями итальянских СМИ он рассказал о том, что сейчас идет серьезная подготовка к контрнаступлению. В скором времени пойдут первые важные шаги.

"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", - отметил Зеленский.

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По его словам, оккупанты РФ точно поймут, когда произойдет начало контрнаступления ВСУ.

"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия - точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины пока не готовы перейти контрнаступлению.

Нужно больше времени на подготовку и получение вооружений от Запада. По словам гаранта, ВСУ по мере готовности пойдут в наступление, чтобы не допустить заморозки войны.

Замглавы Минобороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах оккупантов России.

Согласно его прогнозу, уже в этом или следующем месяце можно будет наблюдать крах российских войск или экономики РФ.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают вести оборонительную операцию и двигаются вперед на некоторых участках фронта. Враг теряет своих солдат и военную технику.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о том, на каком направлении может начаться контрнаступление ВСУ

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