Украине нужно больше времени для перехода ВСУ в контрнаступление – Зеленский

Армия Украины будет готова перейти в наступление, нельзя допустить заморозки войны, на которую рассчитывает агрессор Россия, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/ukraine-nuzhno-bolshe-vremeni-dlya-perehoda-vsu-v-kontrnastuplenie-zelenskiy-10469449.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский / Instagram В. Зеленский

Украине нужно больше времени на подготовку контрнаступательной военной операции. Боевые бригады уже готовы, однако ВСУ все еще нуждаются в бронетехнике и других западных вооружениях. Украинские войска впоследствии перейдут в наступление, поскольку нельзя допустить заморозки войны со страной-оккупантом Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью BBC он рассказал о том, что Киеву еще нужно время, чтобы запустить начало контрнаступления ВСУ. Украинское государство нуждается в получении обещанной Западом военной помощи.

По словам президента, Украина уже могла бы пойти в наступление и продвинуться вперед, но в таком случае государство потеряло бы много своих людей.

видео дня

"Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", - сказал Зеленский.

По его словам, боевые бригады, в том числе и те, которые прошли обучение в странах Североатлантического альянса, уже "готовы", однако армии нужно "некоторые вещи", в том числе и бронетехника, которую Киев получает партиями.

Президент Зеленский выразил уверенность, что впоследствии ВСУ смогут перейти в наступление. Нельзя допустить заморозки войны, на которую рассчитывает Россия.

Новость дополняется