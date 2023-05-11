Украине нужно больше времени для перехода ВСУ в контрнаступление – Зеленский

Украине нужно больше времени на подготовку контрнаступательной военной операции. Боевые бригады уже готовы, однако ВСУ все еще нуждаются в бронетехнике и других западных вооружениях. Украинские войска впоследствии перейдут в наступление, поскольку нельзя допустить заморозки войны со страной-оккупантом Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В интервью BBC он рассказал о том, что Киеву еще нужно время, чтобы запустить начало контрнаступления ВСУ. Украинское государство нуждается в получении обещанной Западом военной помощи.
По словам президента, Украина уже могла бы пойти в наступление и продвинуться вперед, но в таком случае государство потеряло бы много своих людей.
"Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", - сказал Зеленский.
По его словам, боевые бригады, в том числе и те, которые прошли обучение в странах Североатлантического альянса, уже "готовы", однако армии нужно "некоторые вещи", в том числе и бронетехника, которую Киев получает партиями.
Президент Зеленский выразил уверенность, что впоследствии ВСУ смогут перейти в наступление. Нельзя допустить заморозки войны, на которую рассчитывает Россия.
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