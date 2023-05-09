УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операции

Андрей Ганчук
9 мая 2023, 10:26 обновлено 9 мая, 10:26
39
Силы обороны Украины тщательно готовятся к контрнаступательной военной операции, сказал глава правительства Денис Шмыгаль британским журналистам.
Шмыгаль, ВСУ
Шмыгаль, ВСУ / Коллаж скриншот YouTube, 35 ОБрМП

Украина тщательно готовит ВСУ к проведению успешной контрнаступательной операции. Армия немедленно перейдет в наступление после завершения подготовки и принятия соответствующего решения военным и политическим командованием. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В интервью Sky News он рассказал о том, что Киев продолжает готовить войска к переходу в контрнаступление. Силы обороны начнут наступать, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".

По словам главы правительства, контрнаступление начнется сразу же после того как власти примут соответствующее решение.

видео дня

"Мы начнем ... (контрнаступление ВСУ) когда будет подходящее время, когда оно будет полностью готово ... мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военное и политическое руководство примет решение", - отметил Шмагыль.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы контрнаступательная операция ВСУ была успешной.

"Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступательную военную операцию с целью освобождения всех своих территорий. По словам Зеленского, успех украинских войск зависит от военной поддержки Запада.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике агрессора России. По его мнению, уже в текущем или следующем месяце можно будет увидеть события, которые приведут к краху российской оккупационной армии или экономики РФ.

Военный эксперт, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ будут пытаться отразить контрнаступление ВСУ. По мнению эксперта, враг решил сделать ставку на классические действия в обороне. Однако Украины и страны Запада видят действия россиян и понимают их тактику.

Кабмин Денис Шмыгаль война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Парад убийц": у Зеленского разнесли "победобесие" в Москве после ракетного удара по Украине

"Парад убийц": у Зеленского разнесли "победобесие" в Москве после ракетного удара по Украине

10:38 Украина
На Красной площади парад 9 мая: Путин выступил со своими ляпами

На Красной площади парад 9 мая: Путин выступил со своими ляпами

10:31 Мир
Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:43

Как кошка благодарит хозяина: интересные факты о том, как понять своего любимца

10:38

"Парад убийц": у Зеленского разнесли "победобесие" в Москве после ракетного удара по Украине

10:32

Пригожин поставил Путину ультиматум и угрожает раскрыть правду о ситуации на фронтеВидео

10:31

На Красной площади парад 9 мая: Путин выступил со своими ляпами

10:27

Солдаты в черных мешках: в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:26

"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операции

10:25

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе": Нидерланды хотят отдать ВСУ истребители F-16 - премьерВидео

09:56

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:48

"Это был не Путин": в ГУР рассказали о двойнике диктатора

Реклама
09:25

"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФВидео

09:00

В Украине подорожал продукт, без которого немыслимо большинство блюд: что произошло

08:46

"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за властьВидео

08:36

Утраченные жизни детей – цена войн в Украине и Карабахе

08:34

"Изменили правила игры" в Украине: в Иране цинично похвастались эффективностью "Шахедов"Видео

08:22

В РФ ничего умышленно поджигать не надо, там с этим всё в порядкемнение

08:00

Как мелисса действует на организм человека: побочные эффекты любимого чаяВидео

07:50

"Война пошла не по плану": в Госдепе объяснили ракетный террор РФ против Украины

07:41

РФ запустила по Украине 25 ракет, сбить удалось не все: в Воздушных силах рассказали деталиВидео

07:08

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

07:03

США готовят пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины для усиления ПВО: что в него войдет

Реклама
06:26

Утром 9 мая в Киеве прогремели мощные взрывы, РФ атаковала Украину ракетами: все, что известно

06:06

Победобесию пришел конец, и это прекрасномнение

03:55

"Там Гитлер доживал век": аналитик рассказал, куда Путин может податься после смены власти в РФВидео

03:25

Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

03:22

Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкцияВидео

03:20

Все произойдет летом: астрологи назвали месяц начала контрнаступления и опасные регионы УкраиныВидео

02:50

Группа Tvorchi призналась, что думает про свои шансы на победу на Евровидении-2023Видео

02:20

Россиянам плевать на Путина: когда диктатор РФ уйдет, все с облегчением перекрестятся – КиселевВидео

00:51

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

00:37

Молодой был немолод: 58-летний Киану Ривз впервые женится - СМИ

00:25

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

00:10

"Самое страшное – это повторять ошибки": президент Чехии сравнил действия Путина с нацизмом ГитлераВидео

00:05

Какая обувь будет в моде летом 2023: 8 трендовых моделей, которые подарят ощущение свободы

08 мая, понедельник
23:54

Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

23:51

Скандал закончен: на Евровидение в Ливерпуль приехал неожиданный гость из УкраиныВидео

23:50

Российские авиабомбы с "крыльями" могут изменить ход войны в Украине - The Telegraph

23:36

Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Россияне изрядно запаниковали: на улицах Москвы появились загадочные меткиВидео

22:39

Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада БудановаВидео

22:38

О чем не догадывались зрители: рак и извилистая судьба победителя Голосу країни-9 Оксаны МухиВидео

Реклама
22:31

Кто может взять бразды правления в свои руки после Путина: Киселев удивил подробностямиВидео

22:07

Оккупанты бегут из Запорожской области: военные РФ массово начали переодеваться в гражданских - мэрВидео

22:01

Взрывы один за другим: российские оккупанты обстреляли ХарьковВидео

21:14

Почему Ольга Фреймут и Маша Ефросинина враждуют: виноват мужчина

21:14

"Нас могут ждать проблемы": Свитан рассказал, насколько ПВО готова к массированной атаке 9 маяВидео

21:10

Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

20:23

"На сегодня это еще не все": ВСУ мощно продвинулись вперед на Бахмутском направленииВидео

20:14

Иван Яковина. Кремль защищается от Пригожина КадыровымВидеоблоги

20:14

Украину ждет новый выходной в мае: Зеленский обратился к украинцамВидео

20:04

"Умный и бесстрашный воин": в боях под Бахмутом погиб боец Правого сектора Виктор ПанаскоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Жизнь
Оптические иллюзииГоловоломкиТести по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять