"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операции

Силы обороны Украины тщательно готовятся к контрнаступательной военной операции, сказал глава правительства Денис Шмыгаль британским журналистам.

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Шмыгаль, ВСУ / Коллаж скриншот YouTube, 35 ОБрМП

Украина тщательно готовит ВСУ к проведению успешной контрнаступательной операции. Армия немедленно перейдет в наступление после завершения подготовки и принятия соответствующего решения военным и политическим командованием. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В интервью Sky News он рассказал о том, что Киев продолжает готовить войска к переходу в контрнаступление. Силы обороны начнут наступать, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".

По словам главы правительства, контрнаступление начнется сразу же после того как власти примут соответствующее решение.

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"Мы начнем ... (контрнаступление ВСУ) когда будет подходящее время, когда оно будет полностью готово ... мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военное и политическое руководство примет решение", - отметил Шмагыль.

По его словам, Украина работает над тем, чтобы контрнаступательная операция ВСУ была успешной.

"Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступательную военную операцию с целью освобождения всех своих территорий. По словам Зеленского, успех украинских войск зависит от военной поддержки Запада.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов сказал, что контрнаступление армии Украины приведет к панике агрессора России. По его мнению, уже в текущем или следующем месяце можно будет увидеть события, которые приведут к краху российской оккупационной армии или экономики РФ.

Военный эксперт, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ будут пытаться отразить контрнаступление ВСУ. По мнению эксперта, враг решил сделать ставку на классические действия в обороне. Однако Украины и страны Запада видят действия россиян и понимают их тактику.