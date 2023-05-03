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Контрнаступление ВСУ и "оборона" оккупантов: Мусиенко раскрыл тактику врага

Андрей Ганчук
3 мая 2023, 12:18 обновлено 3 мая, 12:20
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Оккупанты России думают, что они смогут выставить свою артиллерию и защищаться от ударов армии Украины, считает военный эксперт Александр Мусиенко.
Мусиенко, войска РФ
Готовность врага к контрнаступлению ВСУ покажут события на поле боя - Мусиенко / Коллаж Главред, Минобороны РФ

Войска страны-оккупанта России в преддверии контрнаступления сил обороны Украины сделали ставку на классические действия в "обороне". Они роют окопы, траншеи, ставят "пирамидки" и выставляют артиллерию в надежде остановить наступление украинских войск. Киев и страны-партнеры прекрасно видят, как готовятся российские захватчики и понимают их действия. Об этом заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что готовность врага к контрнаступательной операции ВСУ будет понятна лишь тогда, когда начнутся активные боевые действия. Оккупанты строят классическую линию обороны.

"Что касается контрнаступления и подготовки, то насколько враг готов и как будет продвигаться контрнаступление покажут исключительно боевые действия. Сегодня мы действительно можем констатировать, что Россия делает основные акценты в обороне на классические подходы – окопы, траншеи, "пирамидки" Пригожина, чтобы препятствовать ими движению техники, минные поля, блиндажи, рвы. А также на расположение огневых пунктов, которые будут давать возможность врагу защищенно вести огонь в тех или иных местах. Далее они делают акцент на наличии обычного оружия, артиллерии, как реактивной, так и ствольной, которая будет давать возможность российским войскам препятствовать нашему контрнаступлению", - отметил Мусиенко.

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По его словам, эффективность так называемой оборонительной линии российских войск зависит от тактики, а также наличия сил и средств. Украина и страны-партнеры видят и понимают их действия. Россияне надеются, что они смогут поставить артиллерию и будут пытаться сдержать атаки ВСУ.

"Является ли создание Россией защитных сооружений элементами, которые создают нам преграды, а также эффективность таких сооружений измеряется следующими вещами. Во-первых, незаметным их созданием, чтобы была возможность создавать какие-то засады. Во-вторых, иметь силы, ресурсы и средства рассредоточить силы по этим защитным линиям в таком количестве, чтобы они были примерно одинаковыми, потому что никто не знает, где именно будет основное направление украинского удара. Это может быть прощупывание линии обороны, враг может думать, что это разведка боем, а это уже могут быть именно наступательные действия и прорыв сразу на нескольких направлениях. Но, понимаете, тогда они не смогут противодействовать.

При наличии хороших разведывательных средств (а с помощью наших партнеров у нас есть возможности к проведению разведки как спутниковой, так и из других источников, которые дают возможность установить месторасположение основных оборонительных линий армии РФ) мы их видим, как на ладони. Мы с коллегами делали для Reuters анализ на основании открытых данных, и даже он дает возможность увидеть, где они располагаются. Поэтому это тоже нам в актив. Также Россия делает акцент на свою артиллерию. Они думают, что выставят свою артиллерию и смогут защищаться", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Смотрите видео о том, какой сценарий войны за Крым назвал Мусиенко

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что армия Украины пойдет в контрнаступление с целью освобождения своих территорий. Будет проводиться операция и по возвращению Крыма. По словам украинского гаранта, успех зависит от военной поддержки стран Запада.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина собирается освободить все свои земли. По словам Буданова, в ближайшее время появятся результаты анонсированного контрнаступления украинских войск.

Бывший советник главы Офиса президента Виктор Андрусив полагает, что Украина способна освободить Крымский полуостров, если войска подойдут к Азовскому морю и уничтожат Крымский мост. В таком случае оккупанты окажутся в оперативном окружении и вынуждены будут сдаться. Тогда ВСУ не понадобится заходить в Крым. Что касается ситуации на Донбассе, за регион, по мнению Андрусива, придется серьезно воевать.

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