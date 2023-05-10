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"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

Алёна Воронина
10 мая 2023, 14:10 обновлено 10 мая, 14:11
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Если во время запланированного контрнаступления не удастся освободить все оккупированные территории, то будет проходить подготовка к следующей операции.
Украинские военные, Дмитрий Кулеба
Запланированное контрнаступление может быть не последним, отмечает Кулеба/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Будущее украинское контрнаступление не стоит воспринимать как последнее. Если во время запланированного наступления не удастся освободить все оккупированные российскими захватчиками территории, то украинские военные будут готовиться к следующей операции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для Bild. Он призвал не делать поспешных выводов, ведь неизвестно, каким будет результат этого контрнаступления.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, он был последний, а если нет, то это значит, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", – отметил глава МИД Украины.

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Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что для начала контрнаступления подразделения Вооруженных сил Украины ждут благоприятных погодных условий. Об этом рассказали танкисты из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые бьют российских оккупантов на северном фланге Бахмутского направления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина тщательно готовит ВСУ к проведению успешной контрнаступательной операции. Армия немедленно перейдет в наступление после завершения подготовки и принятия соответствующего решения военным и политическим командованием.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, к которому наша страна сейчас интенсивно готовится. В то же время Клеверли отметил, что стоит оставаться реалистами и не завышать надежды относительно результатов, ведь это не "голливудский фильм".

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