"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

Если во время запланированного контрнаступления не удастся освободить все оккупированные территории, то будет проходить подготовка к следующей операции.

https://glavred.info/ukraine/eto-kontrnastuplenie-mozhet-byt-ne-poslednim-kuleba-raskryl-plany-ukrainy-v-sluchae-provala-operacii-10469239.html Ссылка скопирована

Запланированное контрнаступление может быть не последним, отмечает Кулеба/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Будущее украинское контрнаступление не стоит воспринимать как последнее. Если во время запланированного наступления не удастся освободить все оккупированные российскими захватчиками территории, то украинские военные будут готовиться к следующей операции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для Bild. Он призвал не делать поспешных выводов, ведь неизвестно, каким будет результат этого контрнаступления.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, он был последний, а если нет, то это значит, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", – отметил глава МИД Украины.

видео дня

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что для начала контрнаступления подразделения Вооруженных сил Украины ждут благоприятных погодных условий. Об этом рассказали танкисты из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые бьют российских оккупантов на северном фланге Бахмутского направления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина тщательно готовит ВСУ к проведению успешной контрнаступательной операции. Армия немедленно перейдет в наступление после завершения подготовки и принятия соответствующего решения военным и политическим командованием.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, к которому наша страна сейчас интенсивно готовится. В то же время Клеверли отметил, что стоит оставаться реалистами и не завышать надежды относительно результатов, ведь это не "голливудский фильм".

Читайте также: