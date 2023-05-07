ВСУ пойдут вперед: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

По словам украинских бойцов, они ждут, пока подсохнет земля, и готовятся к контрнаступлению.

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Бойцы ВСУ рассказали о подготовке контрнаступления / Коллаж фото Украинская добровольческая армия, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Для начала контрнаступления подразделения Вооруженных сил Украины ждут благоприятных погодных условий.

Об этом рассказали танкисты из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые бьют российских оккупантов на северном фланге бахмутского направления.

По словам украинских бойцов, они ждут, пока подсохнет земля, и готовятся к контрнаступлению: в перерывах между боями они настраивают системы танков так, чтобы, когда наступит время, все работало безотказно.

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В материале отмечается, что пока на донбасских дорогах грязь: в ней вязнет даже крупная гусеничная бронетехника. Выезжать на боевые позиции в нынешних условиях украинским танкистам непросто, но они уверяют, что все равно стараются выполнять свои задачи.

Один из украинских танкистов Николай говорит, что, когда слышит о контрнаступлении, у него просто мурашки бегут по коже. И, по его словам, их танк готов встретиться лицом к лицу, в лобовую с российскими танкистами.

"Мы еще не пересекались с ними, но я готов. Готов, потому что посмотришь, как они ведут себя с нашими пленными! Вот недавно рассекретили перехват СБУ, где человек признается, что отрезает головы нашим ребятам. Когда такое слышишь, аккумулируется такая злость! Очень хотелось бы встретиться с их танкистами, не важно, танкисты там или пехота. Их нужно гнать отсюда!", — добавил боец ВСУ.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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