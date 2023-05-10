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Бойцы ВСУ разбили оккупантов России под Бахмутом: враг бежал и понес большие потери

Андрей Ганчук
10 мая 2023, 13:57 обновлено 10 мая, 13:57
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Несмотря на бегство части регулярной армии оккупантов России из-под Бахмута, вражеские силы до сих пор пытаются наступать на данном направлении.
Бахмут
Бойцы 77-й аэромобильной бригады показали кадры из Бахмута / Фото: скриншот ТСН

Бойцы сил обороны Украины под Бахмутом разбили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады российской оккупационной армии. Украинским войскам на южных подступах к городу удалось отвоевать 3 километра земли. В бою россияне потеряли минимум 500 своих бойцов.

Как сообщает ТСН, военные 77-й аэромобильной бригады ВСУ передали журналистам видео, на котором виден огонь в Бахмуте.

Российских оккупантов 72-й отдельной мотострелковой бригады войск РФ разгромили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии. Войскам Украины удалось освободить 3 километра своей земли. Часть оккупантов взяли в плен.

видео дня

Войска РФ по итогам боя потеряли минимум 500 своих солдат.

Подчеркивается, что оккупанты по-прежнему пытаются захватить Бахмут и наносят удары по городу авиабомбами. Несмотря на бегство отдельных частей захватчиков, вражеские войска осуществляют попытки наступления, которые отбивают бойцы сил обороны Украины.

ВСУ разгромили оккупантов РФ под Бахмутом

Командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий 10 мая рассказал о том, что украинские военные под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады российских оккупантов.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", - сообщил Билецкий.

В DeepState уточнили, что атаку с украинской стороны поддерживал танк. У оккупантов было больше военной техники, но им это не помогло.

Также сведения подтвердили и в 3-й ОШБр.

"За двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города, штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — на полпути к упомянутым ранее (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди них есть и "вагнеровцы". Также по состоянию на сегодняшний день имеем 5 пленных россиян", - подчеркнули в бригаде.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ разгромили российских оккупантов под Бахмутом

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