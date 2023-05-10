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Принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске: у россиян истерика из-за поступка казаха на 9 мая

Алёна Воронина
10 мая 2023, 11:56 обновлено 10 мая, 11:59
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Гражданин Казахстана в шапке с трезубцем разозлил россиян, осудив российское вторжение в Украину.
Казах принес унитаз к памятнику Жукова в Уральске
Казах принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске/ Telegram БАСЕ

В городе Уральск в Казахстане местный житель и активист Жаннат Ахмедьяров 9 мая принес унитаз к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову. Сам мужчина в это время был в шапке с украинским гербом.

Таким оригинальным способом гражданин Казахстана выразил свое отношение к советскому режиму и российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщил Telegram-канал БАСЕ.

Стоит отметить, что именно этот предмет для обеспечения санитарно-гигиенических нужд привлекает много внимания российской оккупационной армии. Неоднократно было замечено, как российские захватчики воровали унитазы из жилья украинцев и вывозили их с собой в страну-агрессор РФ.

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Россияне разозлились из-за таких действий казаха и начали активно выливать на него много грязи в соцсетях. Демонстрируя свою агрессию, некоторые призывали жестоко казнить мужчину за такую акцию.

Кроме этого, россияне начали угрожать Казахстану военным вторжением. Некоторые начали обвинять США в том, что они якобы побуждают казахов выступать против захватнической войны России против Украины. Также некоторые ярые сторонники войны призвали захватить Уральск и создать там "уральскую народную республику" по примеру так называемых "Л/ДНР".

Казах принес унитаз к памятнику Жукова в Уральске
Казах принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске/ Telegram БАСЕ
Казах принес унитаз к памятнику Жукова в Уральске
Казах принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске/ Telegram БАСЕ
Реакция россиян на уступок казаха
Реакция россиян на поступок казаха/ скрин

Вероятность нападения РФ на Казахстан

Напомним, в ноябре 2022 года в Казахстане оспорили возможность участия ОДКБ в войне России против Украины. Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности не собираются участвовать в этой войне, потому что боевые действия не входят в зону компетенции организации, которая отвечает за территории только тех стран, которые являются ее участниками.

В январе 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия может развязать полномасштабную войну против Казахстана. Он отметил, что у Москвы будет большое желание захватить это государство. Однако пока нельзя сказать, что Кремль активно действует в таком направлении.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный заявил, что в Казахстане понимают, что их страна является одной из целей очередной агрессии со стороны РФ. Угрозу в Казахстане осознают, но чувствуют себя достаточно уверенно, считает разумный.

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