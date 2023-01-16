Россия может напасть на Казахстан – Данилов

Страна-агрессор РФ может развязать полномасштабную войну против Казахстана. У Москвы будет большое желание захватить государство. Однако на данный момент нельзя сказать, что Кремль активно действует в таком направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что, судя по ситуации на сегодня, Казахстан станет следующей целью российских оккупантов. Москва вынашивает планы по захвату государства.
Впрочем, по мнению чиновника, пока РФ не действует активно в этом направлении.
"На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", - подчеркнул Алексей Данилов.
Напомним, в октябре прошлого года представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что подконтрольный России блок ОДКБ не будет принимать участия в войне против Украины. По словам Смадиярова, события в Украине "не входят в зону ответственности организации".
В конце ноябре в эфире пропагандиста Соловьева один из так называемых "экспертов" сказал, что Казахстан, дескать, "может стать следующей проблемой России". Мол, в Казахстане могут начаться "нацистские процессы", которые способны привести к российской военной агрессии.
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