Россия может напасть на Казахстан – Данилов

Оккупант Россия может развязать полномасштабную войну против еще одного государства-соседа, считает секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Террористы РФ захотят захватить Казахстан - Данилов / Коллаж УНИАН

Страна-агрессор РФ может развязать полномасштабную войну против Казахстана. У Москвы будет большое желание захватить государство. Однако на данный момент нельзя сказать, что Кремль активно действует в таком направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что, судя по ситуации на сегодня, Казахстан станет следующей целью российских оккупантов. Москва вынашивает планы по захвату государства.

Впрочем, по мнению чиновника, пока РФ не действует активно в этом направлении.

"На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, в октябре прошлого года представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что подконтрольный России блок ОДКБ не будет принимать участия в войне против Украины. По словам Смадиярова, события в Украине "не входят в зону ответственности организации".

В конце ноябре в эфире пропагандиста Соловьева один из так называемых "экспертов" сказал, что Казахстан, дескать, "может стать следующей проблемой России". Мол, в Казахстане могут начаться "нацистские процессы", которые способны привести к российской военной агрессии.

Смотрите видео ТСН - как в Казахстане относятся к сторонникам режима Путина

Другие новости о Казахстане: