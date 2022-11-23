'Следующая наша проблема': у пропагандиста Соловьева уже обсуждают нападение на Казахстан

Российские пропагандисты начали обсуждать нападение РФ на Казахстан / Фото pixabay.com, скриншот

После провала в Украине российские пропагандисты начали обсуждать новую возможную жертву агрессии — Казахстан.

О нападении на Казахстан заговорил в эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" некий Дмитрий Дробницкий, представленный как "политолог". По его словам, "следующей проблемой России станет Казахстан". Над обоснованием возможной агрессии он задумываться не стал, использовав уже знакомую "денацификацию".

По его словам, "русских там много", и самая большая граница у РФ именно с Казахстаном.

"Там тоже могут начаться "нацистские процессы", как в Украине. И россиян там много, и граница наиболее протяженная и ядерное топливо для всего нашего "Росатома" тоже там", — сказал российский пропагандист.

Пропагандист намекнул на вторжение РФ в Казахстан / скриншот

Как сообщал Главред, ранее российские политики и пропагандисты цинично заявили, что Казахстан якобы "никогда не существовал как отдельное государство и всегда был частью России". Они назвали Казахстан "второй Украиной".

В начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

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