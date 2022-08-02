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Медведев побредил о воссоздании СССР и намекнул на захват Казахстана, обвинив его в "геноциде русских"

2 августа 2022, 09:52

Развал СССР Медведев назвал "роковой ошибкой" и заверил, что якобы она будет исправлена. Мол, российские власти не пожалеют для этого "ни сил, ни средств".

Медведев
Медведев обвинил власти Казахстана в "геноциде русских" / Reuters

Бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отличился очередным неадекватным заявлением. Он обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР.

Соответствующий пост Медведев опубликовал в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", а потом удалил. Тем не менее СМИ успели сделать скриншот. Страница, на которой был опубликован пост, является официально верифицированной.

В частности, Медведев побредил о воссоздании "большого и могучего Советского союза". Развал СССР он назвал "роковой ошибкой" и заверил, что якобы она будет исправлена. Мол, российские власти не пожалеют для этого "ни сил, ни средств".

"И мы уже начали двигаться по этому пути. После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства. После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. Все земли, отобранные у нас, были политы кровью наших предков, завоеваны в многочисленных сражениях на протяжении веков. И никому их уступать не собираемся", - написал экс-президент РФ.

Скриншот со страницы ВК Медведева
Медведев побредил о воссоздании СССР и намекнул на захват Казахстана, обвинив его в 'геноциде русских'
Медведев побредил о воссоздании СССР и намекнул на захват Казахстана, обвинив его в 'геноциде русских'

Медведев утверждает, что "до присоединения Грузии ее вообще не существовало".

"В 1801 году территория нынешней Грузии состояла из пяти суверенных политических образований: Картли и Кахетия со столицей в Тифлисе, Имеретия со столицей в Кутаиси, два княжества Мегрелия и Кахетия со столицей на Черноморском побережье, княжество Сванетия в горных районах. То есть Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. Грузия тянулась к России, потому что она понимала: та была ее единственным союзником в довольно враждебном окружении мусульманских государств", - написал замглавы совбеза России.

И сейчас, по его утверждению, "повторяется та же история, Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшаяся территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".

"Еще один пример истории, начало XVII века русские основали первые поселения на диких землях Северного Казахстана. На протяжении трех веков продолжался процесс колонизации русскими этой территории, особыми толчками которой послужили открытие Сибирской железной дороги и Столыпинская аграрная реформа. До развала Советского союза 62,5% населения Северного Казахстана составляли славяне. Казахстан – искусственное государство, бывшие русские территории, например, город Гурьев, Семипалатинск, даже Алма-Ата, до 1924 года она называлась город Верный. В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет", - утверждает Медведев.

Как сообщал Главред, ранее Медведев заявил о том, что, Москва сможет договориться о "мире только на своих условиях". Он обвинил США в якобы "спонсировании международного терроризма" и считает возможным, дескать, попадание американского оружия в руки "преступников по всему миру". Также он обозвал Запад "политическими импотентами".

Отметим, что ходят слухи о том, что экс-президент России Дмитрий Медведев - якобы пытался покончить жизнь самоубийством, а теперь к нему приставили психиатра и запретили употреблять спиртное.

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