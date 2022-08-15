В России заявили, что Казахстан никогда якобы "не имел своих земель, потому что это территория РФ"

В России заявили, что Казахстан никогда якобы "не имел своих земель, потому что это территория России" / Reuters

Российские политики и пропагандисты цинично заявили, что Казахстан якобы "никогда не существовал как отдельное государство и всегда был частью России". Они назвали Казахстан "второй Украиной". Об этом сообщает Настоящее время.

В России заявили, что Казахстан - "Антироссия у южных границ".

"Казахстана просто не существовало", "Украина, Беларусь, Казахстан - это вообще исторические земли Российской империи", "Казахи, братья, это что за неблагодарность?", "Территория Казахстана – это вообще большой подарок со стороны России и Советского союза", "Одно дело – добрый русский человек вам подарила и вы это цените и дружите с ней, а другая – что вы взяли и плюнули", – говорят российские пропагандисты и политики.

Как сообщал Главред, в начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

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