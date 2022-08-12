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Из-за провала в Украине Путин хочет начать новую "спецоперацию": СМИ назвали возможную жертву

12 августа 2022, 10:42

Провал в Украине диктатор хочет компенсировать созданием нового "управляемого хаоса". План новой "военной спецоперации" должен быть готов к 1 сентября.

Владимир Путин
План новой "военной спецоперации" должен быть готов к 1 сентября / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, 11 августа Путин во время оперативного совещания в режиме видеоконференции с представителями руководства министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ поставил на вид отсутствие обещанных громких и скорых побед в Украине.

"Участники совещания попытались высказаться в оправдательной манере, но были грубо прерваны президентом. Путин задал прямой вопрос с требованием ответить честно: "Каких результатов можно ждать к началу сентября?" Выслушав несколько ответов, которые можно резюмировать "Не до громких побед сейчас. Быть бы живу", Путин завершил совещание. Позже проблемы на фронте президент обсуждал с несколькими людьми из близкого окружения и отдельно с Юрием Ковальчуком ( основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия", - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным канала, вечером Путин провел ещё одно совещание, в котором приняли участие по два представителя руководства Генштаба и министерства обороны, руководитель одной из служб ФСБ, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Обсуждалось отсутствие побед на фронте и возможные пути решения этих проблем.

"Путин лично внес на рассмотрение вопрос о возможности параллельно провести более убедительную "специальную военную операцию " на территории третьего государства, где можно "гарантированно" получить победный результат и сместить таким образом фокус внимания с украинского фронта", - говорится в сообщении.

В итоге Путин якобы поручил Патрушеву возглавить подготовку планов "спецоперации" на территории Казахстана и Грузии.

"Имеется ввиду два отдельных плана, один касательно Казахстана, второй - Грузии. Оба варианта должны быть представлены президенту уже к первому сентября", - уточнили на канале.

"Путин вчера в присутствии нескольких людей впервые фактически признал, что военный конфликт в Украине идёт не просто не по плану (…), а становится проблемой лично для него и требует срочных мер по её решению. "Решение" проблемы Путин видит в создании нового "управляемого хаоса", где он будет неоспоримым победителем", - резюмируют в Генерал СВР.

Как сообщал Главред, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

В свою очередь, британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш считает, что российский диктатор Владимир Путин может предложить Украине провести мирные переговоры в ноябре 2022 года. Определяющей для позиций обеих сторон на этих переговорах станет борьба за Херсон. Если Путину не удастся изменить ход битвы за этот город, то у него не будет шансов получить сделку на своих условиях.

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