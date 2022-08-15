УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эшелоны из Крыма уже не едут двое суток: партизаны взорвали мост возле Мелитополя

15 августа 2022, 07:47

Оккупанты начали проводить массовые фильтрационные мероприятия, однако им не удалось найти ни одного партизана.

Взрыв, партизаны подорвали мост возле Мелитополя
Партизаны взорвали мост возле Мелитополя/ Фото иллюстративное: УНИАН, Telegram Федоров

Украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Из-за этого уже двое суток эшелоны из оккупированного Крыма не могут двигаться в Мелитополь. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равен полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", – отмечает мэр.

После подрыва моста оккупанты с воскресенья, 14 августа, начали проводить массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах. Однако им не удалось найти ни одного партизана.

Напомним, большинство военного командования российских оккупантов выехало из Херсона. У захватчиков не осталось ни одного безопасного маршрута, по которому они могли бы доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновском мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.

Читайте также:

война в Украине новости Мелитополя Запорожская область вторжение России партизаны
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:47

Эшелоны из Крыма уже не едут двое суток: партизаны взорвали мост возле Мелитополя

07:12

В ISW назвали приоритетные направления для россиян на фронтеВидео

06:34

Планы РФ по Херсону провалились: военное командование оккупантов сбежало из города – облсоветВидео

06:02

Херсонская катастрофа Путина: когда Россия порадует новым "жестом доброй воли"мнение

04:30

Как исправить свою карму: как правильно рассчитать и что важно знать

Реклама
03:46

Затянутая в кружева Мадонна выпрашивала подарки, стоя на четвереньках

03:20

Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всехВидео

03:15

Как первая буква в имени влияет на судьбу: значение символов

03:13

Вдова Курта Кобейна снялась в бикини на итальянском берегу: "Лучшая месть!"

03:10

Мороз ударит рано: синоптики дали экстремальный прогноз на осень в УкраинеВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему РФ не развивает стратегическое наступлениеВидео

01:35

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах без стирки: секрет опытных хозяек

00:52

Композитор Раймонд Паулс рассказал о возвращении Аллы Пугачевой с детьми в РФ

00:51

Приметы на 15 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу и деньги привлечьВидео

00:04

Гороскоп на сегодня, 15 августа 2022: Овнам – вещие сны, Львам – деньги, Козерогам – испытанияВидео

14 августа, воскресенье
23:58

Самый вкусный и простой пирог на Яблочный спас 2022: удивительный рецептВидео

23:33

Украина много раз предлагала закончить войну - ЗеленскийВидео

23:10

"Молчание приближается к уровню соучастия": Зеленский резко обратился к россиянамВидео

23:09

"София Михайловна уже бабка": украинский продюсер Владимир Бебешко рассказал, чем занимается Ротару

22:47

Очередь более 25 км: россияне массово бегут из КрымаВидео

Реклама
22:41

В Украине значительно сократилось производство пива и мяса: производители рассказали о проблемеВидео

22:15

Следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области - ХланьВидео

22:02

В ВСУ пояснили, почему мужчинам принудительно вручают повестки на улицах

21:45

Поплавал и попал в реанимацию: в Украине бушует опасная инфекцияВидео

21:39

Кричала со сцены "Слава Украине" на чистом украинском языке: мама Королевой ушла в отрывВидео

21:21

"За несколько дней до гибели встретился с Зеленским": на войне погиб один из лучших летчиков ВСУВидео

21:00

"Россияне в бешенстве": партизаны взорвали очередной мост под Мелитополем - АрестовичВидео

20:34

Русский пропагандист по дурости навел ВСУ на штаб "вагнеровцев": в Сети говорят о больших потерях

20:33

"Почему нас не пускают": российская спортсменка устроила истерику из-за войны в УкраинеВидео

20:22

Работники Росатома координируют обстрелы Запорожской АЭС - инженер станцииВидео

19:44

Лучше всего запастись на зиму продуктами: эксперт рассказал, что будет дорожатьВидео

19:43

Почему не стоит отказываться от радостей жизни во время войны - рассказывает звездная психологиняВидео

19:28

В курортной Затоке на пляже два человека подорвались на мине: есть погибшие и пострадавшие

19:21

Путин загнан в угол, мечется и готов реализовать страшный планмнение

19:19

Неприятности на ровном месте: 3 знака зодиака, которые попадают в неловкие ситуацииВидео

19:12

В украинской армии объяснили, до каких пор будут проводить мобилизациюВидео

19:12

У Зеленского отреагировали на решение Польши прекратить выдачу виз россиянамВидео

18:55

Подробности обстрела Энергодара: оккупанты убили работника Запорожской АЭС и его собакуВидео

18:32

За 3 дня облетел Украину и дал более 10 тысяч автографов: рекорды Дмитрия Комарова и Мира наизнанку

18:27

Анна Тринчер показала фото с дня рождения в соблазнительном купальнике

Реклама
18:17

Шоу с задержанием Гиркина: кому и чем в России выгоден этот спектакльмнение

18:11

"Остались одни ноги": в России родители отказались от сына-оккупанта, чтобы получить компенсациюВидео

18:07

В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв: над портом поднялся столб дыма

17:38

Военное положение в Украине продлят: комитет Рады принял решениеВидео

17:30

Перемещают эшелоны техники и ракеты: в Беларуси заметили серьезную военную активностьВидео

17:19

Как быстро выучить польский язык: 7 полезных лайфхаков

17:17

Украина будет плавать: синоптики предупредили о грозах и мощном граде всю неделюВидео

17:04

Как почистить и постирать перьевую подушку в домашних условиях: 10 главных правил

17:03

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

16:57

"Это не по-мужски": Украина жестко отреагировала на заявления Беларуси о "непричастности" к войнеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять