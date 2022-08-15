Эшелоны из Крыма уже не едут двое суток: партизаны взорвали мост возле Мелитополя

Партизаны взорвали мост возле Мелитополя/ Фото иллюстративное: УНИАН, Telegram Федоров

Украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Из-за этого уже двое суток эшелоны из оккупированного Крыма не могут двигаться в Мелитополь. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равен полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", – отмечает мэр.

После подрыва моста оккупанты с воскресенья, 14 августа, начали проводить массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах. Однако им не удалось найти ни одного партизана.

Напомним, большинство военного командования российских оккупантов выехало из Херсона. У захватчиков не осталось ни одного безопасного маршрута, по которому они могли бы доставлять оружие, технику и продовольствие с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновском мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.

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