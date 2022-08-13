После Украины Путин может пойти войной на Казахстан и Грузию – Die Welt

Путин может начать войну против Грузии и Казахстана / Reuters

После полномасштабного вторжения в Украину Россия может также начать войну против Грузии и Казахстана. Более того, так называемые политические элиты РФ уже намекают на расширение масштабов агрессии и мечтают о "восстановлении" СССР.

Как пишет издание Die Welt, историк Карла Шлегель считает, что следует отнестись серьезно к заявлениям таких российских чиновников, как зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который в соцсетях размышляет о "восстановлении" Советского Союза. Эксперт напомнил, что в своем эссе 2021 года Медведев отрицал суверенитет Украины, а теперь заявляет, что Казахстан – это "искусственное государство, и только Россия может навести там порядок".

Аналитик Елена Костюкович также не отрицает, что российский диктатор Владимир Путин в скором времени может в очередной раз напасть на Грузию. По ее словам, российская пропаганда умышленно никогда не говорит о конкретных границах "русского мира", оставляя тем самым плацдарм для возможной будущей агрессии РФ.

"Никто не знает, нападет ли Путин в ближайшее время на Грузию. Но я уверена, что он хочет Грузию. Никто не должен быть уверен, что Путин не собирается претендовать дальше", – сказала эксперт.

Аналитик предположила, что увлечение Путина историей уходит корнями гораздо дальше Советского Союза. На больное воображение диктатора РФ повлияли псевдонаучные авторы, рассказывающие о "тысячелетней Российской империи".

"Путин теперь хочет загладить не только позор окончания холодной войны, но и предполагаемое многовековое унижение со стороны Запада", – говорится в материале Die Welt.

Как сообщал Главред, в начале августа бывший президент России, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР. Также, по его версии, Казахстан – "искусственное государство", а Грузии "не существовало".

12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

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