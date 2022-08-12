Есть всего 2 варианта: экс-директор MI6 объяснил, как может закончиться правление Путина

Экс-директор MI6 объяснил, как может кончиться правление Путина/ УНИАН

Правление российского диктатора Владимира Путина в РФ может закончиться по одному из двух сценариев. Первый предполагает, что российский президент уйдет с поста из-за проблем со здоровьем, второй – если его устранят в результате вмешательства другой властной группировки.

Об этом рассказал экс-директор службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Дирлав в One Decision Podcast. При этом он подчеркнул, что Путин вряд ли сможет спокойно покинуть пост и пользоваться благами своей президентской пенсии.

"Как и многие великие диктаторы – я просто задаю вопрос – будет ли он когда-нибудь пользоваться преимуществами или плодами своих нечестно полученных доходов?..", – говорит Дирлав.

Он подчеркнул, что российский диктатор совершил большую ошибку, когда решил вторгнуться в Украину.

"Он (Путин – ред.) совершил ужасную ошибку относительно Украины. Каким будет результат этого, трудно предсказать, но он собирается дойти до какого-то неприятного конца", – сказал экс-глава MI6.

Ранее эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис отмечали, что ВСУ могут получить окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года. Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне украинского государства.

Напомним, разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму. В Новофедоровке взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

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