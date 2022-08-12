ВСУ могут победить армию РФ не ранее весны 2023 года, мирные переговоры маловероятны – Politico

ВСУ могут победить армию РФ не ранее весны 2023 года/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Вооруженные силы Украины могут одержать окончательную победу над российскими оккупантами не раньше весны 2023 года.

Мирные переговоры маловероятны в ближайшей перспективе, ведь Путин до сих пор верит в возможность своей победы в войне, а президент Украины Владимир Зеленский убежден, что время на стороне Украинского государства. К таким выводам пришли эксперты в области обороны и безопасности Раджан Менон и Дэниел Депетрис, о чем они написали в Politico.

Они отмечают, что эта война не похожа на все остальные – она уже длится более 5 месяцев, в то время как другие недавние войны длились в среднем около 3 месяцев.

Стороны сейчас не готовы к переговорам, отмечают эксперты. Ведь Путин думает, что сможет переждать санкции, и до сих пор верит в возможность своей победы в войне. В то же время Украина не готова уступать, президент Владимир Зеленский уверен, что время на стороне Украины.

"Также украинцы более мотивированы и, согласно опросам, не готовы уступать территории ради мира. Затяжная война усилит политический, гуманитарный и экономический кризис в мире – однако этого мало, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму. В Новофедоровке взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о планах Кремля. Россия хочет сделать "серую зону" не только в Запорожской области ядерным шантажом на ЗАЭС, но и по всей Украине. У них есть проект, который называется "Остров Россия". Его цель очень проста – Россия омывается либо водой, либо странами-вассалами, отметил Данилов.

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