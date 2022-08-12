До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму

Разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму/ Скрин, УНИАН

В Новофедоровке в оккупированном Крыму взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

Такие данные о потерях оккупантов в результате взрывов приводит британская разведка в отчете относительно войны в Украине за 12 августа. Также в разведке отмечают, что точные причины взрывов пока непонятны.

"9 августа 2022 года на военном аэродроме "Саки" в западном Крыму произошли взрывы. Первоначальная причина взрывов неясна, но большие грибовидные облака, видимые на видео очевидцев, почти точно были вызваны детонацией до четырех незакрытых складов боеприпасов", – говорится в отчете.

Отмечается, что центральная зона аэродрома была повреждена, но он, вероятно, остается пригодным к использованию.

В британской разведке считают, что потеря восьми истребителей не является для России значительной, ведь у нее остается еще много самолетов. Однако аэродром, где произошли взрывы, страна-агрессор РФ использовала для того, чтобы прикрывать Черноморский флот.

Сейчас из-за взрывов возможности морской авиации РФ очень ослаблены.

Читайте такжеПотери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой-СNNМежду тем в "Forbes Украина" посчитали, какой может быть примерная стоимость уничтоженных в Новофедоровке самолетов оккупантов. Отмечается, что ориентировочная примерная стоимость Су-30СМ составляет 50 миллионов долларов, Су-24МР – 6 миллионов долларов, а Ил-76 – 86 миллионов долларов.

По некоторым данным в "Саках" было уничтожено 9 самолетов оккупантов. Если предполагать, что все 9 были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь РФ составляет примерно 55 миллионов долларов, а если дороже Су-30СМ – то 450 миллионов долларов.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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