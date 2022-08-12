УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму

12 августа 2022, 10:27

Россия использовала аэродром "Саки" для прикрытия Черноморского флота. Сейчас из-за взрывов возможности морской авиации РФ очень ослаблены.

Взрывы в Крыму на аэродроме Саки
Разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму/ Скрин, УНИАН

В Новофедоровке в оккупированном Крыму взрывами было уничтожено до 4 открытых складов боеприпасов. Также в результате взрывов сгорели по меньшей мере 8 воздушных судов российских оккупантов – 5 самолетов Су-24 и еще 3 – Су-30.

Такие данные о потерях оккупантов в результате взрывов приводит британская разведка в отчете относительно войны в Украине за 12 августа. Также в разведке отмечают, что точные причины взрывов пока непонятны.

"9 августа 2022 года на военном аэродроме "Саки" в западном Крыму произошли взрывы. Первоначальная причина взрывов неясна, но большие грибовидные облака, видимые на видео очевидцев, почти точно были вызваны детонацией до четырех незакрытых складов боеприпасов", – говорится в отчете.

Отмечается, что центральная зона аэродрома была повреждена, но он, вероятно, остается пригодным к использованию.

В британской разведке считают, что потеря восьми истребителей не является для России значительной, ведь у нее остается еще много самолетов. Однако аэродром, где произошли взрывы, страна-агрессор РФ использовала для того, чтобы прикрывать Черноморский флот.

Сейчас из-за взрывов возможности морской авиации РФ очень ослаблены.

Читайте такжеПотери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой-СNNМежду тем в "Forbes Украина" посчитали, какой может быть примерная стоимость уничтоженных в Новофедоровке самолетов оккупантов. Отмечается, что ориентировочная примерная стоимость Су-30СМ составляет 50 миллионов долларов, Су-24МР – 6 миллионов долларов, а Ил-76 – 86 миллионов долларов.

По некоторым данным в "Саках" было уничтожено 9 самолетов оккупантов. Если предполагать, что все 9 были дешевле Су-24МР, то общая сумма потерь РФ составляет примерно 55 миллионов долларов, а если дороже Су-30СМ – то 450 миллионов долларов.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

Читайте также:

война в Украине вторжение России новости Крыма британская разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:29

РосСМИ сообщили, что Добронравов снимется в новом сезоне "Сватов"

10:27

До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в КрымуВидео

10:20

Необычайно полезные груши: кому нужно начать их есть, а кому срочно прекратить

10:19

"Будет переворот": Пионтковский рассказал о настроениях в бункере ПутинаВидео

09:40

Путин может предложить мирные переговоры в ноябре, их ход определит одна битва – британский экспертВидео

Реклама
09:33

Накрыли кассетными бомбами: украинский актер показал, как сильно его поранили на передовой

09:31

Кремль "позаботился" об уничтожении целой бригады, чтобы скрыть военные преступления в Буче – ISWВидео

09:24

В Германии двое мужчин изнасиловали 18-летнюю беженку из Украины с интервалом в 10 минут — СМИ

08:42

Проект "Остров Россия": Данилов рассказал о плане Кремля относительно УкраиныВидео

08:40

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

08:32

Ударом HIMARS по штабу дивизии уничтожен российский полковник Канат Мукатов

08:04

Оккупанты атаковали ВСУ с неба на Юге, но нарвались на ответ и понесли потери

07:57

В Украине погиб десантник Путинцев: оккупанта ликвидировали в день ВДВ

07:18

Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную немецкую боевую техникуВидео

07:01

Российская авиация потерпела неслыханное поражениемнение

06:49

Перелом в войне произойдет в считанные недели, армия РФ будет сдаваться и бежать - Маломуж

06:01

До 2024 года Путин не даст Украине расслабиться – Максим РозумныйВидео

04:10

Сильно похолодает и врежет снегопад: синоптики рассказали, когда ждать морозов в УкраинеВидео

03:55

Укрепят иммунитет и сердце: кому можно есть грибы лисички, а кому они навредят

03:22

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

Реклама
03:20

Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецептВидео

02:35

Военный эксперт объяснил, зачем РФ имитирует массированное наступление на Донбассе

02:03

"Фрик, он есть фрик": похорошевшую Волочкову перепутали со Зверевым

01:40

"На Чернобыль это будет не похоже": эксперт спрогнозировала последствия аварии на захваченной ЗАЭС

01:04

Гороскоп на неделю 15-21 августа: Ракам – деньги, Львам – ревность, Скорпионам – счастье в любвиВидео

00:51

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:27

Россияне оттащили войска и не могут прорвать оборону ВСУ - Олег ЖдановВидео

00:05

"Угроза нападения на мост": Скабеева закатила истерику из-за троллинга Минобороны Украины

11 августа, четверг
23:29

Обстрелами ЗАЭС Россия пробила дно в истории терроризма - ЗеленскийВидео

23:02

"Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму

22:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

22:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

22:27

Могут взорвать ЗАЭС: в СНБО назвали "цветочками" аварию в Чернобыле и предупредили украинцевВидео

22:27

Путин срочно отправил Медведева на Донбасс: состоялась встреча с главарями ОРДЛО

21:56

Кулеба резко ответил Шольцу на скандальное заявление о "войне Путина"Видео

21:54

В МВД назвали самую заминированную область Украины после изгнания россиян

21:18

В Москве мужчина убил друга, потому что тот был против войны в Украине

21:10

"Патологическая русофобия": Захарова устроила истерику из-за решения ЛатвииВидео

20:51

РФ усилит ракетные обстрелы: Жданов предупредил об опасности в ближайшие неделиВидео

20:50

Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам

Реклама
20:49

Не удивляйтесь отчету Amnesty Internationalмнение

20:35

В Украине за год в шесть раз взлетела цена: главный ингредиент борща адски подорожал

20:26

Сильнейшая головная боль и ожоги на теле: какие комнатные растения нельзя держать в домеВидео

20:04

Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны БританииВидео

20:00

2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

19:46

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местахВидео

19:45

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупантыВидео

19:33

Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - ДаниловВидео

19:24

Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

19:10

Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться УкраинойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять