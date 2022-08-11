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Причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму: ответ Генштаба и Минобороны

11 августа 2022, 16:32

Никакого официального подтверждения или заявлений о причастности ВСУ нет.

Взрывы в Новофедоровке в Криму
Взрывы в Крыму / Facebook Завитневич

Военное руководство Украины не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на авиабазе во временно оккупированном Крыму.

На брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов призвали украинцев не доверять анонимным источникам.

Громов не подтвердил причастность украинских военных к взрывам, однако подчеркнул, что результат удовлетворяет ВСУ.

"Каждый военнослужащий желал бы быть причастным к этому", - сказал он.

В то же время Маляр напомнила, что никакого официального подтверждения или заявлений о причастности ВСУ нет. Она призвала украинцев не доверять источникам "без фамилии".

"Я обращаюсь ко всем - читателям, зрителям, если вы в любом СМИ видите, что какой-то неизвестный представитель Минобороны без фамилии, без имени, я рекомендую не верить в эту информацию, потому что я подтверждаю, что в Минобороны не было таких разговоров", - отметила она.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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