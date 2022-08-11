Потери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой – СNN

Потери от взрывов в Крыму крупнейшие РФ за сутки со времен Второй мировой – СNN/ Facebook Завитневич

Как видно из спутниковых снимков, в результате взрыва на аэродроме "Саки" в Крыму были уничтожены по меньшей мере семь российских военных самолетов. Такие потери военной авиации только за один день являются крупнейшими для России со времен Второй мировой войны.

Об этом сказал научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон, пишет CNN. Изучив спутниковые снимки, эксперт отметил, что, вероятнее всего, были уничтожены бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30 российских оккупантов.

По словам Лейтона, еще два военных самолета были повреждены.

Также он отметил, что спутниковые снимки не указывают на несчастный случай, как это пытается выставить Россия, а на преднамеренную атаку по аэродрому. На это указывает наличие двух кратеров.

Какова бы ни была причина появления этих кратеров, но такие мощные взрывы могли повлечь взрыв других российских боеприпасов, говорит Лейтон. Ведь если взрывается одна бомба, то вокруг разлетаются очень горячие осколки, которые могут попасть в соседние бомбы и вызвать их детонацию.

"На изображении российской авиабазы можно увидеть три источника взрыва. Они "запустили" соседние самолеты, на которых, кажется, были бомбы. Взрыв распространился", – пояснил Лейтон.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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