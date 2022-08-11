Взрывы на аэродроме Беларуси: в ВСУ намекнули на работу партизан

Взрывы на аэродроме "Зябровка" могли устроить партизаны / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

В ВСУ намекнули на то, что взрывы на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси могли произойти благодаря партизанам. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Студия Белсат.

Он добавил, что украинские военные полагаются на партизанское движение в Беларуси.

"Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины", – сказал Игнат.

Взрывы на аэродроме в Беларуси

Напомним, сегодня ночью в Беларуси на территории военного аэродрома "Зябровка" загорелась военная техника. Известно, что этот аэродром враг использовал для ракетных ударов по Украине.

Впоследствии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы в Беларуси и заявил, что там начинается "эпидемия технических аварий" на аэродромах. Он также заявил о наличии похожей "эпидемии" в Крыму. Подоляк призвал российских оккупантов расценивать это как "предостережение сверху", а также забыть об Украине и бежать.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов.

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