Запорожская АЭС нужна РФ целой: эксперт объяснила, почему оккупанты не взорвут станцию

Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами / Фото УНИАН

Российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию, заминировали ее и угрожают подорвать. Но скорее всего вряд ли они это сделают, потому что станция нужна россиянам целой. Такое мнение в блиц-интервью Главреду озвучила эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная.

"Они сразу заявили, что хотят переключить на Крым и Каховскую, и Запорожскую, и ветровые промышленные станции в Ростовской области. Именно поэтому с 10 мая они начали налаживать высоковольтную линию электропередач, которая была повреждена в 2015 году", - сказала эксперт.

Кошерная добавила, что, захватив украинские месторождения в море ("вышки Бойко"), россияне добывали газ, и, когда были построены тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе, газ шел туда с этих месторождений.

"Украинские военные повредили их, из-за чего теперь у РФ возник дефицит газа, необходимого для работы этих теплоэлектростанций, что может вызвать дефицит электроэнергии в Крыму. Поэтому они подгоняют все эти работы, чтобы успеть к отопительному сезону", - отметила член Украинского ядерного общества.

Эксперт отметила, что Украине важно не допустить отключения ЗАЭС.

"Полагаю, что Генштаб уже над этим думает", - предположила она.

В РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС

Российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", - сказал он.

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