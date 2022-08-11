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"Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму

11 августа 2022, 23:02

Женщина скептически относится к "официальной" позиции оккупационных властей и считает, что взрывы на авиабазе позорят россиян на весь мир.

Российские военные, российские оккупанты
Жена рассказывает оккупанту о взрывах в Крыму / Reuters

После взрывов в оккупированном Крыму, российские оккупанты фактически опозорились на весь мир, говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По информации украинских разведчиков, им удалось перехватить разговор жены оккупанта с неподконтрольных Украине территории, в которой обсуждались недавние взрывы в оккупированном Крыму.

Женщина скептически относится к "официальной" позиции оккупационных властей и считает, что взрывы на авиабазе позорят россиян на весь мир. Также она не понимает почему хваленое российское ПВО не работает, что однозначно дает ей лучшую рекламу.

Мужчина во время разговора заявил, что россияне не могут "огрызнуться" на такие выходки и рассказал о слежке США за российским ПВО. Именно по этим причинам украинским военным, по его словам, и удается наносить точные удары.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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