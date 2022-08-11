Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - Данилов

Данилов высказался о взрывах в Крыму / УНИАН, Генштаб ВСУ

Крымский полуостров - это территория Украины, на которой сейчас находятся российские террористы. Они нападают на мирных жителей и должны быть наказаны, говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире Радио НВ.

Секретарь СНБО спрогнозировал возможную реакцию оккупантов на взрывы, которые произошли на авиабазе в Крыму.

"Реакция россиян вполне ясна - третий день подряд огромные очереди из оккупантов, которые выезжают из Крыма. Крым - это наша территория, на которой находятся террористы. Оккупанты, которые нападают на наших людей, убивают наших детей, женщин, должны быть наказаны. Наша задача проста - защищать свою землю и защищать ее от агрессора, и это делают наши ВСУ", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что основной задачей россиян является уничтожение Украины как государства и украинцев как нации, чем они продолжают заниматься каждый день.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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