"План прост": эксперт объяснил, на сколько далеко может зайти одержимый Украиной Путин

Владимир Путин / скриншот

У Кремля нет альтернативы, альтернативного плана по войне в Украине. Курс на разрыв и противостояние с Западом является для Путина базовым, и менять его никто не собирается.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный в интервью Главреду отметил, что поведение коллективного Путина похоже на одержимость.

"Как по мне, в России – коллективное правление, коллективный Путин. Мы можем видеть фигуры типа Патрушева, Сечина и тому подобное, то есть ближайшего окружения, которое прошло вместе с Путиным больше 20 лет, которое взрывали дома, которые обеспечивали войну в Чечне и тому подобное, а с 2004-2005 года взяли курс на разрыв и конфронтацию с Западом. Так вот этот коллективный Путин, думаю, сейчас находится в таком состоянии, как говорилось в кричалке, которая еще в советские времена была у болельщиков Киевского Динамо на случай, когда команда пропускала гол: "Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно". Примерно так, мне кажется, чувствует себя коллективный Путин на сегодняшний день", - пояснил эксперт.

Разумный пояснил, что у Кремля нет альтернативы, альтернативного плана. Курс на разрыв и противостояние с Западом является базовым, и менять его никто не собирается.

"Ведь эти деды, которым уже за 70 лет, понимают, что сохранить власть они смогут только при условии режима, который подобен северокорейскому или иранскому. Так что у них нет пути назад, к Западу", - отметил эксперт.

Политический эксперт уверен, что они надеялись, что им как-то удастся облегчить удар, как это произошло с Грузией или с Украиной в 2014-м.

"Вспомните, как Медведев на заседании Совбеза РФ, которое транслировалось российским телевидением, правда, в записи, прямо сказал, на что они рассчитывают – мол, на Западе посердятся, повыступают, а потом все вернется к старому. Именно на это надеялись в России", - пояснил эксперт.

Что касается армии и военных потерь - это больно для России, но не критично, считает эксперт.

"Путин не мог не попытаться использовать эту армию. Ведь по крайней мере, последние десять лет армия была его любимой игрушкой, на которую он не жалел денег и возлагал большие надежды. У него чесались руки опробовать ее в деле, чтобы понять, как же усвоились те миллиарды, которые он перечислял Шойгу и Сечину на военно-промышленный комплекс, армию, силы специальных операций, реорганизации, батальйонно-тактические группы, ракеты. Путину хотелось посмотреть, как все это работает", - объяснил разумный.

Потеря Калибров, танков и прочего – это для России плохо, но на фоне этого признать свое поражение было бы еще хуже. Думаю, что логика у российских руководителей именно такая, поэтому они и хотят дожать эту военную затею до какого-то положительного результата.

Для Путина потери личного состава болезненны, но не настолько, чтобы это изменило общий план, уверен политический эксперт.

"А план прост: в 2024 году Путин должен стать монархом. Он уверенно шагает к этой цели. И его окружение точно не позволит изменить курс даже в связи с уходом русских войск с севера. Для них это не повод, этого недостаточно", - подытожил эксперт.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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