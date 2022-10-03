В Казахстане "опрокинули" Москву: Астана отвергла участие ОДКБ в войне России против Украины

Участие ОДКБ в войне против Украины "не входит в зону ответственности организации", сказал Айбек Смадияров.
Военно-политический блок России ОДКБ не собирается принимать участие в войне против Украины. Боевые действия не входят в зону компетенции организации, которая отвечает за территории только тех стран, которые являются ее участниками. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
Как сообщает Informburo, казахстанский дипломат сказал о том, что война России и Украины "не входит в зону ответственности организации".
По его словам, Казахстан формирует свою политическую позицию исходя из принципов территориальной целостности государств, их суверенитета и мирного существование на базе правовых документов ООН.
Компетенция ОДКБ распространяется только на страны, которые входят в организацию.
"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - подчеркнул Айбек Смадияров.
ОДКБ и война против Украины
Страны российского блока ОДКБ не вступают в войну России против Украины и фактически не поддерживают российскую военную агрессию против Киева. На майском саммите организации в итоговом заявлении о войне не было сказано ни слова.
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов позже грозился, что ОДКБ может ввести свои войска на оккупированные территории Украины.
Однако история так и закончилась ничем.
В сентябре три страны-участницы ОДКБ – Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан – после объявления частичной мобилизации в России, напомнили, что согласно национальному законодательству стран, участие их граждан в войне на территории других государств грозит им уголовной ответственностью.
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