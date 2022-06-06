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В России грозятся перебросить войска ОДКБ на оккупированные территории Украины

6 июня 2022, 14:54

Москва, дескать, выступит против возможного размещения на захваченных территориях Украины миротворцев НАТО.

Путин ОДКБ
Россия рассматривает вариант отправки войск стран ОДКБ на захваченные оккупантами украинские территории / Коллаж Кремль, odkb-csto.org

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сделал заявление, согласно которому подконтрольная Москве Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может ввести войска на захваченные российскими оккупантами территории Украины. При этом Россия, мол, выступит против возможности размещения миротворческого контингента НАТО в данных районах.

Как сообщает Интерфакс, он рассказал о том, что так называемые "миротворцы ОДКБ", дескать, могут понадобиться России на территориях Украины, которые были захвачены оккупантами.

Читайте такжеНи слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявление"Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - говорит Картаполов.

Также он добавил, что страна-агрессор якобы вряд ли поддержит инициативы, направленные на размещение на захваченных территориях Украины миротворческого контингента стран НАТО.

"Мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть", - подчеркнул Андрей Картаполов.

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Организация ОДКБ и война России против Украины

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась 19 февраля заявлял, что ОДКБ могла бы отправить свои войска на Донбасс, как, дескать, "миротворцев". Впрочем, он назвал такой сценарий "гипотетическим". Подобное развитие событий, по его же словам, может произойти только с одобрения Украины и ООН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 марта заявлял, что Путин намерен втянуть в войну против Украины государства ОДКБ. Данные были получены разведкой. Киев считает такой вариант недопустимым.

16 мая генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам саммита Организации договора о коллективной безопасности в Москве сказал, что ОДКБ не собирается воевать против Украины. Данный вопрос в ходе встречи представителей стран в российской столице не обсуждался.

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