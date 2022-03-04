Путин пытается втянуть страны ОДКБ в войну против Украины - Данилов

Алексей Данилов / УНИАН

Президент страны-агрессора Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны, в частности государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

"Наша разведка дает следующие данные. Путин очень хочет привлечь ОДКБ: киргизов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, то это будет вообще недопустимо. Сейчас есть информация, что они пытаются собирать с Дальнего Востока, где живут удмурты и якуты. Они уже там собирают, потому что желающих воевать у них уже не так много", - отметил Данилов.

Отметим, что в состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Читайте такжеВ Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагамиРанее Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия в Беларуси в российско-украинской войне, но наши военные готовы к такому развитию событий.

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Также сообщалось, что официальный Казахстан отклонил запрос властей РФ присоединиться к боевым действиям в Украине. В Казахстане заявляют, что не признают "ЛДНР" и не видят повода для агрессии против Украины.

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