Война РФ против Украины завершится не скоро, надо давить на Путина - Блинкен

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Война, развязанная Российской Федерацией против Украины, наверное не скоро закончится, поэтому надо продолжать давить на президента Владимира Путина.

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сказал во время встречи с европейскими союзниками.

"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И поэтому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что надо не останавливаться в усилиях, которые направлены против действий президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны поддерживать это до того времени, пока он не остановится, пока не закончится война, - российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", - добавил Блинкен.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.