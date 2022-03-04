Война РФ против Украины завершится не скоро, надо давить на Путина - Блинкен

"Трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится", говорит госсекретарь США о войне в Украине.
Война, развязанная Российской Федерацией против Украины, наверное не скоро закончится, поэтому надо продолжать давить на президента Владимира Путина.
Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сказал во время встречи с европейскими союзниками.
"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И поэтому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", - заявил Блинкен.
Госсекретарь США подчеркнул, что надо не останавливаться в усилиях, которые направлены против действий президента РФ Владимира Путина.
"Мы должны поддерживать это до того времени, пока он не остановится, пока не закончится война, - российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены делать это", - добавил Блинкен.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.