Казахстан отказался принимать участие в военных действиях против Украины

Казахстан / Фото Reuters

Официальный Казахстан отклонил запрос властей РФ присоединиться к боевым действиям в Украине.

Об этом сообщает Украинская Правда, со ссылкой на Forbes.

В Казахстане заявляют, что не признают "ЛДНР" и не видят повода для агрессии против Украины.

Также правительство Казахстана не будет отправлять войска ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) для военных действий в Украину.

Напомним, что 22 февраля Казахстан не признал независимость оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

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В США приветствуют решение Казахстана.

"Мы приветствуем отказ Казахстана направить свои войска для участия в войне Путина в Украине", отметил представитель Белого дома.

Ранее мы сообщали, что 25 февраля на встрече в Париже Евросоюз утвердил персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также мы писали, что НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

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