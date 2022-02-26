Казахстан отказался принимать участие в военных действиях против Украины

Власти Казахстана также не признают независимость оккупированных Россией "ЛДНР".
Официальный Казахстан отклонил запрос властей РФ присоединиться к боевым действиям в Украине.
Об этом сообщает Украинская Правда, со ссылкой на Forbes.
В Казахстане заявляют, что не признают "ЛДНР" и не видят повода для агрессии против Украины.
Также правительство Казахстана не будет отправлять войска ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) для военных действий в Украину.
Напомним, что 22 февраля Казахстан не признал независимость оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.
В США приветствуют решение Казахстана.
"Мы приветствуем отказ Казахстана направить свои войска для участия в войне Путина в Украине", отметил представитель Белого дома.
Ранее мы сообщали, что 25 февраля на встрече в Париже Евросоюз утвердил персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Также мы писали, что НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.
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