"Путин совершил большую ошибку": НАТО предоставит Украине системы ПВО и оружие

Столтенберг / Reuters

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту нелепую войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

Турецкий журналист Ragıp Soylu сообщил, что, по словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия разрушила мир в Европе, и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед агрессией со стороны России.

"Путин совершил большую стратегическую ошибку, Россия будет платить за это годами. Война Кремля против Украины не обеспечивает безопасность России и не приносит международный престиж… Украинские воины мужественно воюют. НАТО поддержит противовоздушную оборону", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что если Россия атакует страну-члена НАТО, она получит большой ответ. "Мы будем защищать каждый квадратный метр нашей земли", – добавил он.

Читайте такжеЗеленский провел срочный разговор с БайденомПозже в госспецсвязи сообщили, что Украина получит от Альянса системы ПВО.

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"НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны и больше оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 февраля на встрече в Париже министры финансы Евросоюза утвердили персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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