Оккупанты РФ пытаются окружить Киев, бьют ракетами по населенным пунктам – Генштаб

/ УНИАН

По состоянию на 18:00 4 марта основные усилия российских войск сконцентрированы на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов", - указывается в сообщении в Facebook.

На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений.

На Сиверском направлении Чернигов продолжает оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

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На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и препятствует окружению города Николаев.

Воздушные силы ВСУ отражают воздушные ударов противника. Продолжаются систематические боевые действия. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолётов.

Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба идет по всей стране. Вместе победим! Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет", - подчеркнули в Генштабе.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.