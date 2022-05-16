Страны ОДКБ не собираются воевать против Украины

ОДКБ / odkb-csto.org

Как сообщает Minval.az, он рассказал о том, что на саммите организации, который состоялся в понедельник, 16 мая, в Москве, возможность подключения ОДКБ к войне против Украины не рассматривалась и даже не обсуждалась.

"В ходе встречи президент России Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе "специальной военной операции", которую проводит Российская Федерация в Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой "специальной военной операции" не ставился и не обсуждался", - сказал Зась.

Отметим, Станислав Зась – белорусский военный и государственный деятель. В период с 29 августа 2008 — 4 ноября 2015 года был заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь. С 4 ноября 2015 года по 3 января 2020 возглавлял Совет безопасности Республики Беларусь.

С 1 января Зась стал генеральным секретарем ОДКБ.

Примечательно, после того как Лукашенко выступил с агитационной речью на саммите организации, белорусский политик и силовик Зась сказал, что воевать ОДКБ не будет.

Лукашенко агитировал ОДКБ на "борьбу с Западом вместе с Россией"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве выступил с речью, в которой заявил о том, что странам организации якобы грозит опасность от Запада. Дескать, "отсидеться ни у кого не получится".

Политик напомнил об оказании поддержки Западом Украине, которая противостоит полномасштабному военному вторжению РФ.Читайте такжеПутин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISW

"Если замысел такой - отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная тенденция сегодня в Украине - расчленение Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев зайти в Украину и защитить ее", - сказал он.

Он призвал государства-участники организации "выступить единым фронтом" против Запада

"Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы санкций. Посмотрите, насколько сильна дисциплина в Европейском Союзе. Кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс?", - говорил Лукашенко.

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Организация ОДКБ и война России против Украины

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась 19 февраля в интервью заявил, что ОДКБ может ввести свои войска на Донбасс в качестве якобы "миротворцев". Однако он также заметил, что такой сценарий является "гипотетическим", и если на это "будет добрая воля Украины" и мандат безопасности ООН.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 4 марта сказал, что глава РФ Владимир Путин намерен втянуть в войну против Украины государства ОДКБ. Такие данные были получены украинское разведкой. Чиновник назвал подобный сценарий недопустимым.

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