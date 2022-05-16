Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявление

В ОДКБ не заявили о поддержке войны РФ против Украины / Reuters

В подконтрольной РФ Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, кроме страны-агрессора, входят Армения, контролируемая Москвой Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, решили налаживать конструктивные отношения с НАТО и осуждают попытки "героизации нацизма" и "фальсификации исторических событий". О войне России против Украины ничего не сказано.

По итогам саммита в Москве, который состоялся в понедельник, 16 мая, Организация договора о коллективной безопасности выпустила итоговое заявление.

В тексте говорится о том, что ОДКБ выступает за снижение уровня эскалации на континенте и готова работать над "практическим взаимодействием" с НАТО.

"Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора", - указано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что участники саммита ОДКБ решительно осуждают "любые попытки фальсификации исторических событий", которые связаны с вкладом в противодействие агрессии нацизма.

"Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии", - подчеркивается в сообщении.

О войне России против Украины ничего не сказано.

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Организация ОДКБ и война РФ против Украины

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась 19 февраля говорил, что ОДКБ могла бы ввести свои войска на Донбасс в качестве, дескать, "миротворцев". Однако он также подчеркнул, что подобный сценарий – "гипотетический", и может быть реализован только с разрешения Украины и мандата Совбеза ООН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 4 марта заявил, что Путин собирается втянуть в войну против Украины страны ОДКБ. Соответствующие данные получила разведка. Подобный сценарий в Киеве считают недопустимым.

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