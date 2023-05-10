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Окончательного плана контрнаступления еще нет: Данилов сказал, как будет приниматься конечный вариант

Алёна Воронина
10 мая 2023, 07:49 обновлено 10 мая, 07:54
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На Западе нет людей, которые точно знают все планы Украины относительно контрнаступления, отметил секретарь СНБО.
Алексей Данилов, украинские военные
Окончательного плана контрнаступления еще нет, заявил Данилов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

Военное руководство Украины по состоянию не это время еще не утвердило окончательный план контрнаступления украинских военных.

Есть несколько вариантов того, как может происходить наступление, они сейчас в работе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, решение о том, как именно защитники Украины будут освобождать оккупированные территории, будет приниматься с учетом того, какой будет ситуация на фронте.

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"Я не использую термин контрнаступление. Это – военные действия. В кабинете Верховного Главнокомандующего ВСУ, президента нашей страны, будут приниматься окончательные решения относительно сроков и направлений. И когда кто-то начинает о чем-то говорить даже из уважаемых интитуций на Западе, поверьте, на сегодня людей, которые знают точно все наши планы, не существует", – сказал Данилов.

Также он добавил, что Украина благодарна партнерам за предоставление военной помощи, однако все бы хотели, чтобы эта помощь предоставлялась активнее.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что для начала контрнаступления подразделения Вооруженных сил Украины ждут благоприятных погодных условий. Об этом рассказали танкисты из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые бьют российских оккупантов на северном фланге Бахмутского направления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина тщательно готовит ВСУ к проведению успешной контрнаступательной операции. Армия немедленно перейдет в наступление после завершения подготовки и принятия соответствующего решения военным и политическим командованием.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, к которому наша страна сейчас интенсивно готовится. В то же время Клеверли отметил, что стоит оставаться реалистами и не завышать надежды относительно результатов, ведь это не "голливудский фильм".

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