"9 мая перестало существовать": во время парада в Москве состоялся окончательный конец СССР - эксперт

Денисенко подчеркнул, что речь Путина во время парада была очень бледной и примитивной. В ней четко наблюдался дефицит идей.

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Денисенко заявил, что во время парада в Москве состоялся окончательный конец СССР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В стране-агрессоре России на параде по случаю Дня Победы было абсолютное отсутствие какой-либо новейшей техники. Из тяжелой техники можно было увидеть только "Ярс", "Искандер" и С-400. Это свидетельствует о том, что у захватчиков не хватает техники даже для того, чтобы демонстрировать ее на парадах. Такое мнение в интервью Главреду высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Очень интересно, что сейчас все российские "ура-патриоты" начинают отрабатывать один "темник", который заключается в том, что, мол, хорошо, что технику с фронта не сняли. Но это заявления исключительно для дураков, потому что это доказывает, что у РФ де-факто нет возможности даже на парад выставить десяток современных танков и другого современного оборудования. И это, конечно, большой плюс для нас", - отметил Денисенко.

Также он прокомментировал речь российского диктатора Владимира Путина. По словам эксперта, речь была очень бледной и примитивной. В ней четко наблюдался дефицит идей.

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"Путин повторил все мантры, которые мы слышали в течение последнего года. Но самое важное, что многие люди ждали, что он сделает заявление о целях "СВО", куда она движется и что для РФ и для Путина будет победой. Но он занял традиционную для себя позицию – позицию ожидания человека, у которого множество времени. То есть он вообще ничего не сказал и не дал ответа на те ключевые вопросы, которые сейчас предстали перед российским обществом. Отдельно следует обратить внимание на то, как мало было уделено внимания тем, кто сейчас воюет в "СВО". То есть по сути эта история с испугом насчет "Бессмертного полка" была зашита и в его речи", - подчеркнул Денисенко.

"Если говорить непосредственно об антураже, то только ленивый не упомянул о том, что руководители Центральной Азии, Армении и Беларуси были живым щитом для Путина, который боялся неизвестных беспилотников, которые могут ударить по Москве. Но не менее важно, что фактически произошла десакрализация 9 мая как такового. Ведь для всего постсоветского пространства (не для россиян) 9 мая с сегодняшнего дня перестало существовать в виде объединяющего фактора. То есть мы можем говорить, что во время парада состоялся полный конец Советского Союза", - добавил исполнительный директор Украинского института будущего.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

Смотрите видео о том, как прошел самый позорный парад Победы за всю историю РФ:

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